Nota de falecimento de Dom Albano Bortoletto Cavallin

"Interpretavam lhes as Escrituras"



A Arquidiocese de Londrina vem a público expressar seu pesar

pelo falecimento do seu Arcebispo emérito Dom Albano Bortoletto Cavallin, ocorrido nesta tarde, 01 de fevereiro de 2017.



Tendo maiores informações sobre o velório a Arquidiocese de Londrina informará.



Reafirmamos nossa fé na Ressurreição e a certeza de que dom Albano, agora, celebra sua Páscoa Definitiva na paz eterna do Senhor.



Arquidiocese de Londrina

