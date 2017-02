Muitos filhos de Deus sofrem à toa, sem qualquer necessidade e quase nunca se dão conta disso. A desobediência, a falta de perdão e a soberba constituem entraves sérios às benesses de Deus, e não raro advém doenças e males físicos e psíquicos e tais tribulações sempre perturbam as pessoas.

Alguns, mais foitos querem chutar o pau da barraca, sentem-se cansados, desiludidos e até abandonados pelo Pai.

Vale à pena recordar José, o filho de Raquel e de Jacó. Ele foi lançado na cisterna e abandonado para morrer à míngua, pelos seus irmãos, que o detestavam.

Imaginem o nível de rejeição que sofreu este homem. Mas José foi libertado por estranhos e vendido como escravo no Egito. Foi encarcerado, porém, mesmo na prisão, prosperava. Sabe por quê? Porque ele jamais alimentava os seus problemas e as suas dificuldades.

Foi tentado pela bela mulher de Potifar, numa das áreas mais frágeis do bicho homem. Ora, porque o desejo sexual é algo deveras difícil de dominar, se a sua fé em Deus não for realmente grande. E, mulher rejeitada é quase sempre cruel, vingativa e caluniadora. E, José passou maus pedaços por causa daquela mulher.

Mas, José sonhou. E seu sonho elucidou o sonho de faraó. E José amanheceu na prisão e dormiu no palácio; e tornou-se o segundo homem mais poderoso de todo o Egito.

Esta reviravolta em sua vida aconteceu porque ele sempre foi fiel a Deus. E Deus usa também pessoas iníquas, descrentes, pecadoras, para nos abençoar com suas graças e favores. Para nos brindar com suas benesses.

As situações de dificuldades nos empurram para a vitória, nos impelem a sair do marasmo e da rotina cansativa e paralisante. Dão-nos ânimo novo!

Veja Gênesis 41: 51 e 52 e também Gênesis 50:20.

No livro de Êxodo 6:1, aquilo que Deus diz e faz a Moisés, Ele quer também fazer por cada um de nós. Ele quer manifestar o seu poder.

Em Esdras, observamos que reis ímpios atendiam aos seus pedidos e usavam suas riquezas para edificar a casa do Senhor. Assim agiam porque Esdras buscava a palavra do Senhor e as ensinava a todos. Por isso a mão de Deus estava sobre ele.

Prezados, nós precisamos obedecer à palavra e discipular assiduamente os nossos irmãos, porque muitos não conhecem a Deus. Precisamos consolidar princípios! Tudo é possível ao que crê! Tudo é possível a Deus!

E neste mundo conturbado em que vivemos, vejo com muita alegria a performance no novo papa Francisco. Que a sua mensagem de amor, humildade e cuidado com os irmãos mais necessitados, seja a tônica no coração de cada homem e de cada mulher que vive a palavra de Deus e que se renova pelo poder do Espírito Santo.

Busquem a Deus e encontrarão a paz. Basta de desertos, de dores e de aflições, e se quer realmente ser feliz, ajude com amor cristão alguém próximo e necessitado. Há tanto por fazer!

E nunca se preocupe em ser recompensado. Deus não fica devendo nada para ninguém. Espere e confie. As bênçãos o alcançarão.

João Antonio Pagliosa - www.palestrantejoaopagliosa.blogspot.com.br