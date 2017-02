Moralidade se aprende na família, na escola, no seio da sociedade em que vivemos. Ela é imprescindível aos cidadãos de todas as classes sociais. Moralidade deveria estar impressa indelevelmente no DNA de todos os seres viventes, muito especialmente de nossos políticos. Afinal, eles tem uma influência grande na vida de cada um de nós...

Entretanto moralidade é um vácuo na vida de, por baixo, 95% de nossos políticos de todas as esferas.

Moralidade é um vácuo na vida de Lulla! Quem mais sabe disso é um cidadão chamado Sergio Moro. Este juiz honra uma classe profissional que precisava de um exemplo de coragem e hombridade! Há luz no fim do túnel...

Moralidade é um vácuo na vida de Dilma Rousseff. Senão, vejamos: Quando nasceu Guilherme, seu segundo neto, na cidade de Porto Alegre. Nossa impinchada presidente foi toda feliz ver seu netinho na capital gaúcha, como qualquer vovó, faria certo? Certíssimo!

Mas, questiono: Por que nos contribuintes, precisamos pagar o Boeing Presidencial e os dois carros pretos que estavam permanentemente a sua disposição? Eu particularmente, não concordo pagar suas despesas, viu dona Dilma, quando elas são de origem familiar. Nestes casos você deverá viajar às suas próprias expensas. Para seu governo, isto pode dar em ação civil pública e você já está muito desmoralizada, não acha?

Mas, infelizmente, dezenas de políticos néscios agem de forma semelhante. Usam meios de transporte das FFAA como se chamassem um taxi ou o Uber... É uma farra... Uma farra com dinheiro de um país que é pobre! Pobre porque o nosso PIB não mente...

E a Rede Globo (Rede Bobo), lépida e faceira, avisa: E vem aí BBB17.

Ora você que ama perder tempo, ama armar barracos, ama ser pedra de tropeço aos outros, ama complicar a vida de seus semelhantes, não perca o pior programa do Brasil...Baboseiras sem limites...

Pobre Globo... A missão de emburrar nossos cidadãos segue firme e forte na mão de seus nefelibatas diretores...

A mídia no Brasil é um caso de POLÍCIA!

As nossas forças armadas, (Exército, Aviação e Marinha), têm o dever SAGRADO de evitar, custe o que custar, a implantação do comunismo no Brasil. Os comandantes das FFAA, na minha opinião, precisam entender que os brasileiros estão de saco cheio com a classe política que, salvo raras exceções, só pensa em encher seus próprios bolsos.

Por isso, prezados comandantes, nessa hora muita calma, mas Não tirem o corpo fora. Não ajam como se as coisas andassem as mil maravilhas...

Honrem as suas fardas! Honrem os seus juramentos!

Tem muita gente séria clamando para que as FFAA deem um basta nesta bagunça que se vê nas altas esferas dos poderes constituídos. Clamam porque sentem-se ameaçados... Clamam, plenos de razão!

O Foro São Paulo, (criação de Fidel e Lulla, ainda em 1999), criado para para acelerar nossa comunização, recebeu um direto no queixo com a derrocada econômica da Venezuela, nas mãos de um insano Maduro, e recebeu um cruzado de direita com a vitória de Mauricio Macri na Argentina. E recebeu outro cruzado com o péssimo desempenho de Morales, na Bolívia. Recebeu três jabs com as delações premiadas que afundam o PT e vários outros canalhas, num mar de lamas. O foro está meio grogue, mas não está morto não... Comunistas mentem até o último suspiro... É uma ideologia burra até o limite da insanidade.

ATENÇÃO: Lulla precisa ser preso! Precisa ser preso para ontem!

O que mais falta, senhores togados de todas as instâncias? Como falar em moralidade se este pulha está solto, apesar das dezenas e dezenas de denúncias?

Eu fui suficientemente claro? Ou Vossas Excelências querem que eu desenhe?

João Antonio Pagliosa - Engenheiro Agrônomo - www.palestrantejoaopagliosa.blogspot.com.br