Receitas: Poke Salmão - 1 porção

Ingredientes

- 150gr de filé de salmão fresco cortado em cubos médios

- 150gr de arroz Gohan temperado (já cozido – receita de acordo com o fabricante, ver embalagem)

- 3 colheres de sopa de molho tailandês sweet chili

- 1 colher de sopa de cebola roxa em fatias finas

- 1 colher de sopa de cebolinha verde fatiada

- 1 colher de chá de coentro fresco picado (opcional)

- 6 fatias finas de pepino japonês

- 2 colheres de sopa de manga picada

- 1 colher de sopa de moyashi (broto de feijão)

- 1 colher de sopa de amêndoas laminadas e torradas

- 1 colher de sopa de gergelim preto e branco torrado

- 1 colher de sopa de kisami nori (alga)

Ingredientes – Molho

- 50 gramas de pimenta vermelha dedo de moça sem sementes cortada em tirinhas

- 1 xícara + 2 colheres de sopa de açúcar

- 1 ½ xícara de água

- 2 colheres de sopa de amido de milho

- 3 dentes de alho triturado

- ½ xícara de vinagre de maçã + 1 colher de sopa

Modo de preparo do molho: Junte a pimenta, o alho, o vinagre, uma xícara de açúcar e uma de água na panela e deixe ferver. Diminua o fogo e deixe apurar. Em seguida, acrescente duas colheres de sopa de amido de milho dissolvidas em ½ xícara de água e misture bem. Por fim, acrescente as 2 colheres de sopa de açúcar e a colher de sopa de vinagre para finalizar e deixe esfriar para utilizar. Opção: esse molho pode ser encontrado facilmente em lojas de produtos orientais.

Montagem final do preparo: Em um bowl, coloque o arroz como base, em seguida acrescente o pepino, o moyashi e a manga. Separadamente, misture o peixe com a cebola roxa, a cebolinha, o coentro e o molho, fazendo uma marinada rápida, e na sequência coloque no centro da base já montada. Finalizar com as amêndoas, o gergelim e a alga.

OBS: o arroz pode ser substituído por um mix de folhas.

(Chef Marcelo Apene - Barista Coffe Bar)