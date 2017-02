Receitas: Poke Saint Peter – 1 porção

Ingredientes

- 150gr de filé de saint peter (tilápia) fresco cortado em cubos médios

- 150gr de arroz Gohan temperado (já cozido – receita de acordo com o fabricante, ver embalagem)

- 3 colheres de sopa de molho citrus honey

- 1 colher de sopa de cebola roxa em fatias finas

- 1 colher de sopa de cebolinha verde

- 1 colher de sopa de coentro (opcional)

- 1 colher de sopa de manga picada

- 1 colher de sopa de abacate picado

- 2 colheres de sopa de kani kama

- 1 colher de sopa de Gergelim preto e branco torrado

- 1 colher de sopa de kisami nori (alga)

- 1 colher de sopa de cebola crocante

Ingredientes – Molho

- 50ml de suco de limão taiti

- 50ml de água

- 2 colheres de sopa de mostarda escura

- 1 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem

- 1 colher de sopa de mel

- 1 colher de chá de sal

Modo de preparo do molho: Misture todos os ingredientes.

Montagem final do preparo: Em um bowl, coloque o arroz como base e em seguida acrescente o abacate, a manga e o kani kama. Separadamente, misture o peixe com a cebola roxa, a cebolinha, o coentro e o molho, fazendo uma marinada rápida, e na sequência coloque no centro da base já montada. Finalizar com o gergelim, a cebola crocante e a alga.

OBS: o arroz pode ser substituído por um mix de folhas.

(Chef Marcelo Apene - Barista Coffe Bar)