Museu de Arte sedia exposição “Forma e Conteúdo”

Estarão expostas esculturas elaboradas em alumínio reciclado fundido, feitas pelo artista plástico Juliano Fabbri Cesar

Nesta quinta-feira (2), às 19h30, será inaugurada, no Museu de Arte de Londrina, a exposição “Forma e Conteúdo”, que reúne uma série de dez trabalhos do artista plástico Juliano Fabbri Cesar. Estarão expostas, no segundo piso, esculturas elaboradas em alumínio reciclado fundido. O período expositivo vai de 3 de fevereiro a 2 de março e a entrada é gratuita. O Museu de Arte está localizado na rua Sergipe, 640, centro.

Trabalhando com esculturas há mais de 20 anos, Juliano já teve seus trabalhos expostos e comercializados em diversas galerias. Ele também participou de Salões e Mostras de Arte.Para o artista, as formas encantam e remetem a emoções e sensações diversas, que podem ser agradáveis ou não.

Em suas obras procurou sempre transmitir beleza e experiências agradáveis ao público. Nessa exposição o artista levanta uma questão que tem se tornado bastante recorrente entre os apreciadores: “Qual o significado dessa obra?”.

Para ele, definir significado a um conjunto de formas nem sempre é tarefa simples. “Significado depende de ponto de vista, perspectiva e uma série de condicionantes particulares e inerentes a cada indivíduo. Cada um de nós carrega suas próprias experiências, expectativas e emoções”, afirmou.

“Talvez não precisemos nos preocupar com o que a obra significa, mas sim nos focarmos no conteúdo emocional que todos carregamos e muitas vezes são despertos pela arte de uma maneira muito particular e única em cada um de nós”, concluiu.

