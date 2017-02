Saúde faz ações de conscientização sobre o Aedes aegypti em supermercados

Haverá orientação e entrega de informativos em estabelecimentos da região sul e oeste; também foram divulgados os números da dengue

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza nesta sexta-feira (3), das 8h30 às 14 horas, ações educativas com o objetivo de orientar a população no combate ao mosquito Aedes aegypti. A atividade será desenvolvida por meio da Coordenação de Controle de Endemias e irá ocorrer, simultaneamente, em quatro supermercados de Londrina, abrangendo três bairros da região sul e um da região oeste.

Na região Sul, a divulgação será feita nas unidades do Supermercado Tonhão do Conjunto São Lourenço, na Rua Mitomu Simamura, 453; do Conjunto Saltinho, na Rodovia Celso Garcia Cid, 10.020; e do Jardim Piza, na Rua Dez de Dezembro, 6.237. Já na região Oeste, a ação ocorre no Tonhão do Jardim Santa Rita, na Avenida Jules Verne, 410.

A educadora em Endemias da SMS, Lucimara Vasconcelos, informou que os agentes vão aproveitar o alto fluxo de consumidores nos estabelecimentos para dar orientações e entregar panfletos contendo informações diversas sobre o mosquito, que é transmissor de doenças como a dengue, a febre chikungunya, o zika vírus e a febre amarela silvestre. “Estamos fazendo esse trabalho em vários supermercados de todas as regiões de Londrina para reforçar a divulgação junto à comunidade. Mesmo com todas as informações que são veiculadas na mídia, e com as orientações que sempre fazemos nas ações, muita gente ainda mostra desconhecimento sobre os perigos do mosquito, e por isso é importante fazer uma conscientização permanente”, ressaltou.

Durante a ação, as pessoas receberão um checklist que reúne orientações sobre os principais locais com os quais se deve ter maior cuidado, pelo menos duas vezes por semana, para a prevenção correta contra o Aedes. “Os pequenos detalhes muitas vezes fazem a diferença quando se trata de prevenção de doenças, e no caso do mosquito da dengue pedimos que as pessoas fiquem atentas com seus quintais, fazendo a limpeza adequada e descarte correto dos possíveis criadouros. Aqueles que apresentarem sintomas relacionados às doenças causadas pelo vetor, devem procurar a unidade de saúde mais próxima”, disse.

Números da dengue - A Secretaria Municipal de Saúde divulgou, nesta quarta-feira (1), os dados sobre a dengue em Londrina. Do início do ano até o momento, foram registradas 444 notificações relacionadas à doença. Deste total, oito casos foram confirmados e 45 descartados. Outros 391 casos estão em andamento, aguardando o resultado de exames de laboratório.

N.com