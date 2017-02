Musa do Ceará no carnaval

Taty Tavares prepara corpo dançando para fazer bonito na avenida

O "Avião do Ceará" vai aterrisar com tudo no Carnaval do Rio de Janeiro! A cearense Taty Tavares, dançarina do Esquadrão TTDC, será Musa da Rocinha na Sapucaí!

"Amo dançar, a dança é minha vida! Carnaval, samba... É um desafio estar na avenida, ainda mais em uma escola que tem a fama de ser um celeiro de musas", exalta a morena que é conhecida como a Musa do Forró e Musa do Ceará.

Ela tem 21 anos e já passou por diversas bandas de forró, entre as mais conhecidas estão "Solteirões do Forró", "Wesley Safadão e Garota Safada" e "Aviões do Forró".

"Comecei a dançar quando tinha 14 anos de idade. O forró é uma cultura que faz parte da vida do nordestino e tenho muito orgulho da minha profissão", afirma a beldade que nasceu em Fortaleza e dança no Esquadrão TTDC ao lado de Tassia Lins, Daiane Lopes e Camila Spagnol. O grupo de dança foi eleito pelo "Celebridades Fortaleza" como o "Melhor Canal do YouTube 2016". Confira os vídeos do Esquadrão TTDC no YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLRx5-nZCydP-XzzCmYP4Hw

Taty Tavares conta alguns dos segredos para manter seu corpo escultural: "Fiz minha primeira cirugia quando tinha 16 anos. Coloquei próteses de silicone nos seios e fiz lipoaspiração. Só que não ficou do jeito que queria e depois de alguns anos eu já estava muito cheinha. Então decidi fazer outros procedimentos. Fiz uma outra lipo, além de bichectomia e rinoplastia. Agora sim estou satisfeita com meu corpo. Faço dieta de vez em quando, mas detesto (risos). Malho, mas gosto mais de fazer esteira pois não gosto muito de musculação (risos) Sou meio fora de noção das coisas e até falam que sou muito engraçada por onde passo (risos)", diverte-se a morena que possui mais de 560 mil seguidores no Instagram.

Recentemente ela revelou que tem apenas 60cm de cintura: "Não tirei costelas como muitas pessoas dizem. Hoje estou realizada com meu corpo e me sinto uma Barbie".

Asimp/ PressWoman

