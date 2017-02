Musa do sertanejo em Londrina

Allana Macedo fixa residência em Londrina e tem a Santarena como sua "Casa" quando não viaja fazendo shows pelo Brasil todo.

A Cantora, compositora. Nascida em Planaltina, cidade do Distrito Federal, cresceu ouvindo música sertaneja. Seu avô Baltazar, violeiro, sanfoneiro e cantor de boas modas passou a veia artística para todas as gerações da família. Logo então

decidiu gravar um vídeo cantando e, ao enviá-lo ao Youtube, começou a ganhar força na internet e um grande público fiel. A partir daí não parou mais de gravar vídeos e se destacar em grandes sites como revelação.

Com mais de 7,8 milhões de visualizações no Youtube, mais de 116 mil fãs no Facebook, 32 mil seguidores no Instagram e 4 milhões de downloads de suas músicas, Allana Macedo já se tornou um dos maiores nomes femininos do sertanejo atual e vem se destacando cada vez mais no cenário nacional.

Em 2014 e 2015, Allana Macedo realizou shows por todo o Brasil com sua turnê “Tô um Perigo” dentre São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.

Em 2016 lançou sua nova música de trabalho "Ex bom é exmirnoff" e está trabalhando em seu novo CD autoral.

(Gustavo Godoy)

