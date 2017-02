Alice Matos rebate quem diz que mulheres não podem fazer treinos para os braços

A modelo e empresária Alice Matos, proprietária da Labellamafia, rebate as pessoas que dizem que mulheres não podem fazer treinos para os braços.

"Tenho muita facilidade em ganhar massa muscular nos membros superiores. Não divido meu treino em grupos musculares. Vou fazendo um apanhado geral para manter a musculatura já que acredito ter um volume suficiente. Então é só para perder a gordura e fazer manutenção da massa magra. Aí faço um circuito.

Essa história de que mulher não pode treinar braço é passado.

Quem afirma isso não está por dentro de nada", esbraveja a catarinense de 30 anos.

"Acredito que as mulheres não precisam treinar mais que duas vezes na semana membros superiores pois basta manter um treino regular.

Quando a mulher treina, ela precisa ter o corpo em harmonia. Um corpo bonito é um corpo simétrico, bem distribuído entre massa magra e musculatura.

E acaba ficando uma silhueta muito bonita porque fica com uma boa postura, um ombro torneado, uma cintura fina e uma coxa grossa que acredito que seja o padrão que toda mulher brasileira gosta. Então vamos treinar membros superiores mulherada. Para ficar proporcional e definida na medida certa", afirma a beldade.

Alice Matos é casada há quase 10 anos com o empresário paulista Giulliano Puga. O casal começou vendendo biquíni na praia até criar a Labellamafia. Hoje a marca também tem a linha masculina batizada de Lamafia, cujo padrinho é nada mais, nada menos que o apresentador, ator e modelo fitness Marcos Mion.

Formada em jornalismo, ela começou a participar de competições do mundo fitness em 2011. A modelo conquistou diversos títulos, entre eles o 1º lugar no Bikini Campeonato Catarinense promovido pelo IFBB-SC (Federação Catarinense de Culturismo), 2º lugar no Bikini Brasileiro do IFBB-RJ, 2º lugar no Wellness Expo Nutrition, também no Rio de Janeiro, e 6º lugar no Bikini Arnold Classic Europe, em Madri, na Espanha.

Fabiano de Abreu/Asimp

