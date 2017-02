Lançada a Expo Londrina 2017

A Sociedade Rural do Paraná (SRP) lançou oficialmente na manhã de hoje a 57º Exposição Agropecuária de Londrina, que vai acontecer de 30 de março a 09 de abril. Com o tema, Agronegócio, tecnologia e os novos horizontes, a feira que está entre as maiores do Brasil, busca levar os avanços tecnológicos para o campo, fortalecendo o agronegócio e contribuindo para as atividades no campo em geral.

O presidente da SRP, Afrânio Brandão destacou os resultados obtidos na exposição do ano passado e afirmou que o evento busca alcançar os mesmos números neste ano, apesar do momento crítico que passa a economia brasileira. “Esperamos alcançar bons resultados, sabemos que não estamos em um bom momento em nossa economia, mas estamos trabalhando para conquistarmos os mesmos números da Expo 2016 e se possível até superá-los, faremos ótimos negócios, temos boas parcerias que vão refletir no sucesso da feira”, comenta Brandão.

Cavalgada

No dia 12 de março acontecerá a Cavalgada, que todos os anos reúne comitivas de toda região e estados vizinhos. O trajeto começa no Autódromo de Londrina, a partir das 8 horas. Serão 8 quilômetros até a chegada no Parque Ney Braga.

Shows

O investimento da SRP para esse ano também pode ser visto na grade de shows, artistas que estão em alta no momento movimentarão as noites do parque Ney Braga. Confira aqui quais os shows da Expo Londrina 2017.

Redação JU