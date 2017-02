Paulo Rangel é apresentado como novo atacante do LEC

O Londrina Esporte Clube apresentou na tarde desta quinta-feira, durante entrevista coletiva realizada na Central de Atendimento ao Sócio Tubarão, no Boulevard Londrina Shopping, o atacante Paulo Rangel como novo reforço do sistema ofensivo alviceleste. O jogador chegou ao clube na semana passada e já vinha treinando com o elenco comandado pelo técnico Cláudio Tencati. O mais novo atacante alviceleste fechou contrato com o Tubarão até o final do Paranaense

SÓCIO TUBARÃO ENTREGOU A CAMISA PARA RANGEL

A novidade na coletiva desta quinta-feira ficou por conta da ação promovida pela diretoria do programa do Sócio Tubarão, que possibilitou que o sócio-torcedor Cleberson Luís Vicente entregasse ao novo atacante do LEC o manto alviceleste. "Ações como esta são válidas para nos aproximar do clube e valoriza o sócio-torcedor. Sou sócio para ajudar Londrina e o tornar cada vez mais forte", frisou o torcedor alviceleste.

Cleberson, que é sócio desde o lançamento do programa, foi sorteado por meio do programa de pontos do programa Sócio Tubarão, por ser o torcedor melhor ranqueado. Ele também contou um pouco da sua história de amor pelo LEC. "Estava com meu pai no estádio, ainda pequeno, naquela campanha sensacional do LEC em 1977. De lá para cá, sempre que posso acompanho meu Tubarão. Tenho dois filhos que já ensinei a torcer para o LEC. Meu maior desejo para este ano é sem dúvida o acesso à série A do brasileiro", complementou Cleberson que disse ainda que espera que o novo atacante faça muitos gols com a camisa alviceleste.

Outro torcedor que esteve na Central do Sócio Tubarão foi Iwan Neto. "Vim dar meu apoio e conhecer o novo jogador. É a primeira vez que participo de uma ação como esta. O clube deve investir na proximidade com o seu torcedor. Para este ano espero o acesso à série A e o título da Primeira Liga", comentou o entusiasmado Iwan.

FICHA TÉCNICA

Nome: Paulo Rangel do Nascimento Gomes

Posição: Atacante

Pé Preferencial: Destro

Data de Nascimento: 04/02/1985 (31 anos)

Naturalidade: Belém (PA)

Altura: 1,88 m

Experiência Profissional: Revelado pelo Boavista de Portugal em 2003, tem

passagens pelo América de Natal (RN), Santa Cruz (PE), Lajeadense (RS), Caxias

(RS), Cuiabá (MT) e São José (RS). Fora do país desde 2012, passou pelo Muang

Thong United, na Tailândia, e Perak FA, Selangor, Terengganu FA e Johor FC,

todos da Malásia.

Campanha em 2016: Na última temporada, o atacante Paulo Rangel atuou pelo

Johor Darul Tazim Football Club da Malásia, atuando em vinte e três jogos e

anotando vinte e seis gols.

Conquistas

2008 – Campeão da Copa RN pelo América de Natal

2011 – Acesso para Série C pelo Cuiabá Esporte Clube

2012 – Campeão Tailandês pelo Muang Thong United

2014 – Chuteira de Ouro pelo Persatuan Bolasepak Selangor

2014 – Campeão da Sultão Cup pelo Persatuan Bolasepak Selangor