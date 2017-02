Conselho da Criança e do Adolescente realiza primeira reunião do ano

Os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) realizaram a primeira reunião ordinária do ano, nesta quinta-feira (2), na sede da Guarda Mirim de Londrina (Rua Orestes Medeiros Pulin, 94, bairro Aeroporto). Todos os membros do conselho estiveram presentes juntamente à secretária de Assistência Social, Nádia de Oliveira Moura.



No encontro, os participantes debateram os informes gerais, a recomposição da comissão organizadora da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que será realizada este ano, e as atividades necessárias para sua organização. Além disso, a secretária de Assistência Social se apresentou aos membros do conselho e firmou compromisso em priorizar e fortalecer as ações de atenção às crianças, adolescentes, jovens e aos seus familiares.



O objetivo da secretária é elencar as demandas com a perspectiva da intersetorialidade com as demais políticas públicas executadas no município. “A intenção do município é atuar na expansão dos serviços com a ajuda de outras esferas governamentais, que viabilizem recursos financeiros para a ampliação de investimentos em ações que contribuam para a melhoria da qualidade de vida de todos”, explicou.



Nádia também apresentou aos conselheiros suas experiências desenvolvidas no Município de Ibiporã, com o “Programa de Aprendizagem” para adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O programa é uma forma de estimular os jovens a adentrarem no mercado de trabalho, promovendo a formação profissional dos mesmos, melhorando o nível de escolaridade e o acesso ao conhecimento, que oportunizam a inclusão no mundo do trabalho.



Esse programa foi apresentado também durante a primeira reunião do Fórum Regional de Aprendizagem, realizado na sede do SEST/SENAT, no dia 1º de fevereiro deste ano, sob a coordenação do Promotor do Ministério Público do Trabalho, Marcelo Adriano da Silva.

Comentários Seja o primeiro a comentar! Faça seu comentário Nome:

E-mail:

Comentário :