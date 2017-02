Zona Norte recebe novas sedes do Sesc/Senac

Nesta sexta-feira (3), às 19h30, o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, participará da inauguração de duas novas unidades de serviços do Sistema Fecomércio Sesc/Senac Paraná, localizadas na Avenida Saul Elkind, 1.555 (esquina com a Rua da Cegonha), região norte da cidade. Estarão presentes na solenidade o ministro da Saúde, Ricardo José Magalhães Barros, o presidente do Sistema Fecomércio, Darci Piana, o diretor regional do Sesc, Emerson Sextos e o diretor regional do Senac, Vitor Monastier.



As unidades do Sesc e do Senac em Londrina foram construídas em um terreno de mais de 9 mil metros quadrados, doado pela Prefeitura de Londrina em 2011. Ao todo, foram construídos mais de 4 mil metros quadrados de área no Sesc, onde cerca de 1.200 pessoas serão atendidas por dia. Já o Senac conta com uma estrutura de 2,6 mil metros quadrados com capacidade para atender 1.176 cidadãos diariamente.



A população poderá conhecer as unidades a partir de segunda-feira (6), quando elas estarão abertas das 7h às 21h45. Aos sábados, das 8h às 13h, também será possível visitar as instalações.



A partir de março, no Senac, a população poderá participar de cursos gratuitos e pagos como de administração de conflitos, Excel, preparo de tortas e bombons, liderança de equipes, comunicação interpessoal, fotografia em eventos e outros. Ao todo, serão disponibilizados mais de 50 cursos de diversas áreas. Para conferir a lista completa, os interessados podem acessar o site do Senac ou telefonar para (43) 3572-7950.



O Sesc tem um rol de atividades disponíveis, que incluem projetos e cursos como o “Aprender a Jogar”, aulas de inglês para a comunidade, atendimento odontológico, ginástica multifuncional, trabalho social com idosos e atividades de inclusão digital e novas tecnologias. A educação infantil deve começar no segundo semestre deste ano. Quem quiser se inscrever nos projetos ou atividades pode telefonar para (43) 3572-7900 e obter outras informações no site www.sescpr.com.br/unidades/sesc-londrina-norte.



