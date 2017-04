Diferente do Paraná, em outros estados não se fala em obras, diz Rossoni

O chefe da Casa Civil Valdir Rossoni afirmou na quarta-feira (29) que nenhum estado do Brasil está em condições de oferecer apoio e recursos para obras municipais como o Paraná. Segundo ele, o Estado está repassando cerca de R$ 700 milhões às prefeituras por meio de transferências de financiamentos e fundo perdido.

“Em outros estados nem se fala em obras”, afirmou Rossoni. “Aqui há um planejamento e o desejo de realizar boas parcerias com as prefeituras. Isso é possível graças às medidas responsáveis adotadas pelo governador Beto Richa para ajustar as contas públicas. Isso permite que os investimentos tenham continuidade”.

Nesta quarta, mais 46 prefeituras receberam autorização do governador Beto Richa para acessar linhas de crédito do Sistema de Financiamento dos Municípios (SFM) do Governo do Paraná. O valor liberado chega da R$ 44,8 milhões. “O dia de hoje é possível porque nós nos preparamos para isso”, frisou o governador, ressaltando que o apoio aos municípios é uma das prioridades da gestão.

Com o aval de Richa, o município deve apresentar um projeto técnico para análise da Secretaria do Desenvolvimento Urbano. Após aprovados, os empréstimos são liberados pela Fomento Paraná. “Estou na vida pública há muitos anos e nunca vi um atendimento como este dado pelo governador Beto Richa aos nossos municípios”, destacou Rossoni.