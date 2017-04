Paixão de Cristo no Parque Ney Braga

Neste sábado, a partir das 22h30, os atores amadores do Teatro Grupo da Paz, que encena a tradicional Paixão de Cristo no Centro Social Urbano da Vila Portuguesa, vão fazer uma intervenção junto ao público que se dirige às bilheterias do Parque Ney Braga, para acesso à Expo Londrina.

Com os integrantes caracterizados para os seus papeis, o objetivo do grupo é a divulgação da apresentação “Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus”, que está programada para o dia 14 de abril, Sexta-feira da Paixão, a partir das 19h, no Centro Social Urbano da Vila Portuguesa, localizado à rua Atilio Scudeler, em Londrina. Na oportunidade, cerca de 400 atores amadores vão entrar em cena, com a participação de atiradores do Tiro de Guerra e da cavalaria edo 5º Batalhão de Polícia Militar, todos vestidos à caráter.

A organização espera a participação de um público em torno de 30 mil pessoas para a tradicional encenação da Paixão de Cristo, que acontece desde o ano de 1978.