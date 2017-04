Prefeito Marcelo Belinati participa da abertura da ExpoLondrina 2017

A solenidade também contou com a presença do governador Beto Richa, entre outras autoridades

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, participou ontem (31) da solenidade de abertura da 57ª Exposição Agropecuária de Londrina. O evento, realizado no parque de exposições Ney Braga, teve a participação de várias autoridades de Londrina e região, do governador Beto Richa, e também do secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara.

Durante a solenidade, o prefeito de Londrina ressaltou a parceria entre a Prefeitura e a Sociedade Rural do Paraná, realizadora da Exposição. "A ExpoLondrina tem uma dimensão e uma importância imensa para Londrina e toda região. Nossa região está na vanguarda do desenvolvimento, e isso se revela aqui. Essa parceria, entre a Prefeitura de Londrina e a Sociedade Rural do Paraná, vai continuar por muitos e muitos anos", afirmou.

O prefeito citou ainda que, durante evento realizado na ExpoLondrina, o governador do Estado anunciou algumas obras que serão realizadas na cidade. Dentre elas, a duplicação da PR-445 até o distrito de Guaravera; e viadutos próximos ao Grêmio Londrinense e também à Pontifícia Universidade Católica (PUC). "Hoje é um dia histórico em nossa cidade, pois governador anunciou a construção de várias obras significativas para toda nossa região. São obras estruturantes, que farão toda diferença para que a cidade volte a crescer, e gerar emprego e renda", destacou.

O governador Beto Richa afirmou que é uma satisfação acompanhar mais uma edição da ExpoLondrina. "Testemunhei ao longo dos anos a grande evolução desse evento, que é a maior feira agropecuária do Brasil. A ExpoLondrina expõe as riquezas do campo e novas tecnologias para produzir, além de ter espaços para comercialização de produtos e também de lazer. Parabéns a todos que produzem no nosso Estado, contem sempre conosco", frisou.

Na solenidade, o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Afrânio Brandão, agradeceu todas as autoridades presentes pelo apoio na realização das atividades e eventos da entidade. "A ExpoLondrina é um demonstrativo da força e da qualidade dos produtos brasileiros. Prestigiem nossa feira agropecuária com a certeza de que atingiremos todas as metas previstas", ressaltou.

Ao final da cerimônia, houve a apresentação do primeiro trator autônomo do Brasil.

Dentre as autoridades presentes na cerimônia de abertura da ExpoLondrina 2017 estavam o deputado federal Alex Canziani; os deputados estaduais Cobra Repórter, Tiago Amaral, Tercílio Turini, Rasca Rodrigues, Mara Lima e Pedro Lupion; secretários municipais e vereadores.

