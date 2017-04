Rolândia: Conhecidos os campeões dos Jogos Escolares – Fase Municipal

O Complexo Esportivo Emílio Gomes sediou a fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná (JEP´s). No futsal masculino B (categoria nascidos em 2003, 2004 e 2005), o Colégio Bom Jesus (foto) foi o campeão ao vencer, nos pênaltis o time do Colégio Padre José Herions.

Na decisão do terceiro lugar, o Colégio Estadual Prof. Francisco Villanueva bateu o Colégio Pres. Kennedy por 5x1. No Voleibol masculino, categoria A (nascidos em 2000-2001-2002) o Colégio Estadual Prof. Francisco Villanueva foi o campeão e o SESI vice. No Vôlei Feminino categoria A, o time do Colégio Estadual Souza Naves foi o campeão e o SESI vice. Já na categoria B, o Colégio Alfa foi o campeão, a Escola Roland ficou em segundo, o Souza Naves em terceiro e o Villanueva em quarto.