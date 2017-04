Governador Beto Richa anuncia obras rodoviárias para Londrina e região

Duplicação da BR 369 em direção a Cornélio Procópio e construção de três viadutos visam dar novo fluxo ao trânsito no município e região norte do PR

Em evento realizado na Prefeitura de Londrina, ontem (31), o governador do Estado, Beto Richa, em conjunto com o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, anunciou o início das obras do Contorno Norte e da duplicação da BR 369.

De acordo com o novo projeto, os prefeitos da região debateram a necessidade de antecipar a duplicação da BR 369 em direção a Cornélio Procópio e de realizar três obras importantes, que são a construção de três viadutos, fazendo com que a transposição da BR 369 na área urbana de Londrina tenha um novo fluxo. Pois, a partir de agora, o traçado do Contorno passará por área rural e não mais urbana. Para isso, serão construídos um viaduto na altura do Grêmio (na entrada da cidade de Londrina), o segundo na altura da entrada da PUC e o terceiro no Jardim Bela Vista, em Cambé.

Para isso, o governo estadual encomendou um projeto a ser realizado pela concessionária Econorte. Uma comissão representativa da sociedade civil organizada de Londrina vai acompanhar o projeto. A previsão é de que em três meses o projeto esteja pronto, sendo que haverá um estudo feito durante 30 dias. Após a finalização do projeto, o governo estadual procederá para a licitação das obras.

A previsão é que até novembro o governo estadual tenha o processo licitatório concluído. A definição do cronograma para finalizar as obras depende do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER), que terá que fazer desapropriações de imóveis da zona rural por onde passará o contorno. Uma das grandes vantagens apresentadas no novo projeto é que as desapropriações custarão menos do que o previsto com as desapropriações que aconteceriam na área urbana de Londrina.

Segundo o governador, a reunião com os prefeitos da região era necessária para se chegar a uma boa solução para todos. “Temos uma nova proposta, um novo traçado de algo que é viável. A proposta anterior é inviável, obsoleta, não resolve em nada o trânsito, porque previa uma pista simples no Contorno, o que não resolve o problema. Ela também tinha uma série de desapropriações urbanas, que custariam milhões de reais. Era uma enganação a proposta anterior, agora chegamos a uma proposta mais viável que será discutida, com um novo traçado para resolver o problema da cidade de Londrina e da região. Além da possibilidade do início das obras praticamente juntas com as da BR 369, no trecho Jataizinho-Cornélio Procópio”, explicou Beto Richa.

As construções e duplicação serão realizadas com recursos financeiros do Tesouro. Calcula-se que nas obras do contorno sejam investidos R$180 milhões e na construção dos três viadutos na BR 369 sejam alocados R$ 120 milhões. A intenção é que elas sejam obras concomitantes.

Durante o encontro, o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, disse que a reunião com os prefeitos da região e o governador do Estado sobre o Contorno Norte marca um momento histórico. “Esse é um momento histórico, porque é uma grande obra que Londrina e o norte do Paraná precisam. Temos um potencial que talvez nenhuma outra região do Brasil tenha, mas precisamos dotá-la de infraestrutura adequada para que possa voltar a crescer, se desenvolver, gerar emprego e renda. Se Londrina vai bem, as cidades da região também vão e vice-versa”, afirmou.

Segundo o deputado estadual do Paraná, Luiz Claudio Romanelli, as obras para o Contorno estão sendo discutidas há alguns anos, levando em consideração que o projeto inicial tem 20 anos e contava com a construção de uma pista simples. O adensamento urbano dos últimos anos e os valores previstos inicialmente insuficientes para a construção do contorno, tornaram o projeto inicial inviável segundo os líderes políticos.

“Se deixarmos para 2021 a duplicação da Rodovia e a execução do Contorno Norte não vai acontecer nenhuma das coisas. Então, o governo assume a responsabilidade, com recursos do Tesouro, de realizar um novo traçado para o Contorno, pegando a área rural, pra cima do Ribeirão Jacutinga, saindo da área urbana de Londrina, aumentando em 4 quilômetros do atual traçado. Será uma estrada moderna e duplicada”, destacou o deputado estadual do Paraná, Luiz Claudio Romanelli.

Entre os presentes, estavam os prefeitos dos municípios do norte pioneiro, o deputado federal, Alex Canziani; os deputados estaduais Tiago Amaral, Tercilio Turini, Alexandre Curi, Pedro Deboni Lupion e Cobra Repórter; vereadores de Londrina; o coordenador da Comel, Marco Antônio Santi; o secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Noberto Ortigara; o presidente da Amepar, Luiz Nicácio; o presidente da Acil, Claudio Tedeschi, e outras lideranças políticas.

NC/PML