Banco do Brasil apresenta nova linha de crédito para ExpoLondrina

Os produtores que quiserem financiar caminhonetes cabine dupla com juros rurais poderão ter acesso ao Investe Agro, nova linha de crédito que o Banco do Brasil irá apresentar aos produtores na ExpoLondrina 2017.

O superintendente regional do Banco, Felício Leovan Stefani, informa que esta é uma nova linha de crédito, destinada a investimentos de forma geral. “A grande novidade é a possibilidade de financiar a caminhonete cabine dupla. Até então, era possível financiar apenas a cabine simples”, comenta.

Stefini garante que o BB estará “com os cofres abertos” para os produtores rurais e com todas as linhas de crédito disponíveis. Os juros praticados irão de 5,5% a 12,75% ao ano. Haverá recursos, inclusive, para compra de equipamentos que auxiliam na agricultura de precisão, como drones, GPS, até aeronaves, informa o superintendente. O banco, diz ele, está trabalhando com recursos próprios, o que poderá agilizar os trâmites para liberação do financiamento.

Segundo Stefani, as expectativas do BB com a exposição são muito positivas, em virtude da boa safra que a região colhe e à expectativa de que os produtores renovem suas frotas.

Andrea Monclar/Asimp/SRP