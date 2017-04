ExpoLondrina 2017: Mulheres debatem empreendedorismo nesta segunda-feira

Motivar as agricultoras familiares a buscar alternativas de geração de renda e empreendedorismo é o objeto do Encontro Regional de Mulheres Rurais, que se realiza pela oitava vez na ExpoLondrina. Cerca de 300 participantes vão debater o assunto em palestras durante a manhã de segunda-feira, dia 3, no Recinto Milton Alcover. O evento começa às 8 horas.

“As mulheres serão estimuladas a aproveitar produtos que têm em suas propriedades para aumentar a renda da família”, diz Evalton Turci, assistente técnico da Emater e responsável pela palestra “Oportunidades de negócios para a mulher rural – geração de renda”. Segundo ele, a agricultora familiar pode atender a grande demanda do meio urbano e comercializar produtos derivados de carne e leite, além de doces, pães e artesanato.

Marucha Szydlovski, diretora de Mulheres da Federação dos Trabalhadores Rurais do Estado do Paraná (Fetaep), fará a recepção das participantes e falará sobre movimento sindical. Antônia Silvane Damaceno Effgen, instrutora do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), vai abordar o tema “Motivação e empreendedorismo”. Clodoaldo Gazola, assessor da Fetaep, vai falar sobre “Previdência social, o que você precisa saber”. O evento é promovido pela Emater e Fetaep.

