Construir o homem

Possivelmente você já teve a experiência de construir algo... Sabe, portanto, que qualquer construção exige planejamento, tempo, trabalho e recursos financeiros.

Em 1992, a convite da SUMITOMO, eu conheci o Japão e fiquei boquiaberto ao perceber o quanto eles planejam as ações em seus negócios. Na construção de uma edificação, por exemplo, eles gastam de duas a três vezes mais tempo planejando a execução, do que executando a obra.

Tudo é pensado nos mínimos detalhes antes de começarem a execução da obra propriamente dita. Daí a execução é rápida e sem maiores percalços.

Construções sempre dão trabalho, entretanto, a obra pronta dá uma sensação danada de boa. Dá uma grande alegria!

O rei Salomão, filho de Davi, construiu o Templo de Deus. Este Templo foi destruído e posteriormente foi restaurado pelos judeus, e Jesus Cristo comprou uma briga com o povo judeu porque disse que derrubaria aquele Templo e que o construiria de novo em três dias.

Os judeus o consideraram um louco! O rei Salomão gastara uma verdadeira fortuna para erigir aquele Templo e demorou sete anos para concluir a obra... Como é que aquele homem galileu disse que o faria em apenas três dias?

Deus, meu prezado leitor, não habita em templos de construção humana. Ele habita em cada um de nós! Ele está em nós!

O início da construção de um homem acontece quando você resolve levar Jesus a sério. Você é templo do Espírito Santo e a primeira obra de qualquer construção que se inicia é limpar adequadamente o terreno para a edificação.

Deus é supremo arquiteto... E já enxerga em nós, a construção que Ele deseja edificar...

Limpar o terreno é eliminar aqueles fardos pesados que levamos ao longo da vida... Mágoas, rancores, invejas, ódios, sentimentos ruins em função de coisas que deram errado... É lixo, puro lixo!

E o terreno limpo é sinônimo de coração puro e alma leve...

Mas as coisas demoram a acontecer, e você atravessa desertos com muita sede, e o caos bate à sua porta... Paciência...

Quanto maior o projeto de Deus em sua vida, maiores serão as fundações... Você vai penar um bocado antes de ver as paredes subirem... Você vai trabalhar muito e parece que a obra ainda nem começou... Parece que Deus não está nem aí para você.

Mas a obra começou sim... Quem já construiu uma casa sabe como é isso... Muita coisa fica enterrada e não se visualiza porque precisa dar sustentação ao que se edificará...

Assim é também com o HOMEM!

Calma, a hora de colher os frutos irá lhe alcançar... Domine os seus desejos... E, se quiser ser sábio, elimine os seus desejos!

Mesmo quando as paredes estão subindo, às vezes você ainda pisa na lama... Mas você percebe que as coisas estão progredindo, e é maravilhoso imaginar a casa pronta... Você e sua família dentro dela, com todo o conforto...

Muitos param a construção no meio da obra... A crise chegou, recursos minguaram...

Obra parada é broca! É muito ruim... Os desocupados a ocupam... Os vândalos a destroem... Os ladrões fazem a festa...

Uma construção jamais deve parar antes de seu término total.

Deus quer, dia após dia, que cada um de nós continue a construção, com entusiasmo e alegria. Isso está lá em Filipenses 1:6, “Estou plenamente convencido de que aquele que começou boa obra em vós há de completa-la, até o dia de Cristo Jesus.”

Onde a sua obra parou, meu prezado? Admoesto que é tempo de reconstrução... Tenha bom ânimo... Recomece a sua obra.

João Antonio Pagliosa - Curitiba - Pr - www.palestrantejoaopagliosa.blogspot.com.br