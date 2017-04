UniFil agora tem pós-graduação com aulas durante a semana

Dois cursos de pós-graduação da UniFil iniciam no dia 11 de abril as turmas de 2017, com uma novidade: as aulas semanais serão às terças e quintas-feiras à noite. O MBA em Gestão Estratégica Empresarial (15ª turma) e o MBA Executivo em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria (6ª turma) são os primeiros neste novo formato de atividades acadêmicas durante a semana.

A flexibilização de calendário atende demanda de profissionais que demonstraram interesse em fazer pós-graduação na UniFil, mas enfrentavam dificuldades de frequentar os cursos aos finais de semana. “Estamos nos adequando às necessidades do mercado e de nossos clientes. Temos todas as condições de ofertar a mesma qualidade de ensino, com docentes qualificados e convidados de grandes universidades do País”, diz o pró-reitor de Pós-Graduação, professor Francisco D´Emílio Borges.

O coordenador dos cursos, professor Luís Marcelo Martins, ressalta que os MBAs apresentam aos alunos ferramentas de trabalho para aplicação prática na gestão, no desenvolvimento de novos processos e nos desafios do empreendedorismo. Ele informa que as duas pós-graduações também continuam com turmas aos finais de semana.

Mais duas especialização que igualmente já estão definidas para iniciar turmas com aulas durante a semana são RH – Gestão de Pessoas e Competências, às terças e quintas, e Práticas Gastronômicas, às segundas-feiras – durante todo o dia. “Se surgirem candidatos de outras áreas interessados em cursar pós-graduação nos dias úteis, podemos abrir novas turmas para atendê-los”, ressalta o pró-reitor.

A UniFil estruturou o Campus Ipolon como unidade específica para a pós-graduação, além de utilizar laboratórios e núcleos de práticas dos demais centros de estudos. Neste ano, são mais de 40 cursos de especialização e MBA divididos em cinco áreas: Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Sociais, Ciências Exatas e da Terra e Arquitetura, Urbanismo e Tecnologias. As inscrições estão abertas. Mais informações www.unifil.br