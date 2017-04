Unopar lança cursos de pós-graduação a distância

Modalidade garante flexibilidade de ensino e preços acessíveis; inscrições pelo portal www.portalpos.com.br/unopar

A Unopar anuncia a abertura de inscrições para 21 novos cursos de pós-graduação na modalidade EAD. As aulas são 100% online, com encontros presenciais para a realização de provas e apresentação de TCC. Os estudantes também contarão com todo apoio de tutores e amplo acervo bibliográfico, para auxiliar na aprendizagem.

Além de garantir flexibilidade de ensino e preços acessíveis, o diploma do curso EAD possui a mesma validade que a certificação do curso presencial. Confira a relação de cursos disponíveis e outras informações pelo portal www.portalpos.com.br/unopar.

Tiago Silva/Asimp