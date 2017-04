Escola Municipal de Teatro de Londrina estreia nova série de comédia: Zona do Grotesko

A FUNCART – Fundação Cultura Artística de Londrina mantém entre as atividades da Escola Municipal de Teatro de Londrina a Oficina Permanente de Comédia que tem como objetivo a investigação e produção da atividade. Desta atividade surgiram os grupos Quarta Tosca, Oliveira’s e República.

Quarta-Feira, 05 de abril estreia no Bar Valentino um novo grupo com elenco composto por alunos e ex-alunos da Escola Municipal de Teatro de Londrina- Funcart, a Zona do Grotesco inaugura uma nova etapa do projeto de pesquisa de construção de tipos cômicos, desenvolvido pela instituição desde 2007. No palco, um pequeno cabaré de beira de estrada. Por lá, transitam personagens que surgem como metáfora de um Brasil atual: Dona Gertrudes, uma vendedora de embutidos preconceituosa; Tinderela, uma dançarina que sonha com a fama; Grotesko, o gerente manipulador; Holidei, o garçom explorado; Gaudério, o cliente libidinoso; e Ninete, uma espiã tendenciosa. Coordenação: Silvio Ribeiro. Direção: Carol Ribeiro. Elenco: André Oliveira, Bruna Paes, Felipe Louro, Giliarde Samuel, Igor Silva, Thaís Artoni.