Mais de 80 professores da rede municipal de ensino tomam posse

Os novos professores da rede municipal de ensino de Londrina tomaram posse em cerimônia realizada na sexta-feira (31), na Prefeitura de Londrina. Foram empossados 69 professores para o ensino fundamental e 14 para o infantil. Todos trabalharão em escolas da zona urbana. Eles foram nomeados na quinta-feira (30) e aprovados no Concurso Público nº 172/2015.

A cerimônia contou a presença do prefeito Marcelo Belinati, da secretária municipal de Educação, Maria Teresa de Moraes, e da secretária municipal de Recursos Humanos, Margareth Socorro de Oliveira. Também esteve presente o deputado federal, Alex Canziani.

O trabalho dos professores deverá iniciar na próxima segunda-feira (3). Os docentes das séries iniciais do ensino fundamental terão jornada de trabalho de 20 horas semanais e os professores de educação infantil deverão cumprir 30 horas semanais de serviço.

O prefeito Marcelo Belinati salientou que, embora o momento não fosse propício para novas contratações, devido ao déficit previsto pela atual administração de R$ 120 milhões para 2017, a prefeitura economizou em outras áreas, priorizando a educação. “Estas contratações foram possíveis porque deixamos de nomear mais de 200 pessoas em cargos de indicação política”, destacou.

Marcelo ressaltou ainda que as contratações são importantes tanto para as pessoas que foram aprovadas no concurso, quanto para a educação da cidade. “A educação é prioridade desta administração. Estamos fazendo o possível para transformar a nossa cidade, para mudar o que precisa ser mudado e dar um novo rumo para Londrina”, afirmou.

Números - A rede municipal de ensino conta atualmente com 4.180 docentes, sendo 2.894 do ensino fundamental, 961 do ensino infantil, 240 são professores de educação física e 85 docentes de 5ª a 8ª série. São 87 escolas municipais e 34 Centros Municipais de Ensino Infantil (CMEI) espalhados na zona urbana e rural de Londrina.

A secretária de Educação, Maria Teresa de Moraes, disse que as contratações são fundamentais, pois existe um déficit grande de professores na rede. “Eles vêm em um momento muito importante, para atender uma necessidade urgente da rede de ensino, pois nossos professores estão sobrecarregados, sem conseguir aproveitar a hora-atividade, que é aquele tempo na jornada dedicado ao trabalho, estudo e planejamento”, ressaltou.

Maria Teresa informou ainda, que também está sendo viabilizada a contratação de 128 professores temporários, para preencher os cargos que estão vagos devido ao afastamento de professores. Segundo a secretária, os professores temporários deverão começar o trabalho depois do dia 1º de maio. “Nós já assinamos a documentação necessária para efetuar as contratações e agora vamos encaminhar para o Jornal Oficial, para fazer o chamamento dos profissionais”, explicou.

