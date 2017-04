Município faz audiência pública no distrito de São Luiz nesta segunda-feira

A Prefeitura de Londrina realiza hoje (3), a quinta audiência pública do ano para debater a elaboração do Plano Plurianual (PPA) do período de 2018 a 2021. O encontro ocorre no distrito de São Luiz, no Centro Comunitário localizado ao lado da Escola Municipal Francisco Aquino Toledo, na Rua Vasco da Gama, 165.

Na audiência, o Município recebe da comunidade as principais reivindicações, necessidades e apontamentos que são levantados e analisados para as deliberações e estruturação do próximo PPA, documento pelo qual são estabelecidas as metas de execução da administração pública para os próximos quatro anos. No local, estarão disponíveis formulários impressos para que o público possa listar suas reclamações e solicitações.

O convite para o encontro abrange a participação dos moradores do Água Boa, Água da Marrequinha, Água do Tigre, Estrada dos Coelhos, Estrada Ouro Fino, Faz. Monjolinho, Faz. Santa Bárbara, Faz. Santa Branca, Faz. Santa Helena, Faz. Santa Terezinha, Faz. São José, Faz. São Luiz, Ponto Mineiro, Sete Casas, Sítio Ouro Fino e Sítios Nakamura.

Um formulário online também foi disponibilizado pela Prefeitura para que a população encaminhe suas demandas. O acesso pode ser feito através do endereço goo.gl/hiA7sj .

Região oeste – Na próxima quarta-feira (5), a audiência pública do PPA chega até a região oeste. O encontro será realizado às 19h30, na Escola Municipal Noêmia Alaver Garcia Malanga (Rua da Ginástica Olímpica, 341, Jardim Olímpico).

A área de abrangência inclui os seguintes bairros: Alto das Palmeiras, Central Park Residence, Chácara Proprietário Seneca, Chácaras Esperança, Chácaras Sabará, Colina Verde, Conj. Avelino Antônio Vieira, Conj. Res. Água Verde, Jd. Campos Verdes, Jd. Colúmbia A, Jd. Colúmbia B, Jd. Colúmbia C, Jd. Colúmbia D, Jd. do Lago, Jd. João Turquino, Jd.

Maracanã, Jd. Novo Sabará, Jd. Olímpico, Jd. Sabará III, Jd. Sabará, Jd. Univesitário, Mediterrané, Morada Imperial,Palhano, Parque Res. Madri, Pitanguá, Portal das Colinas I e II, Portal de Versalhes I, II e III, Pq. Ind. Khoury, Pq. Res. Ilha Bela, Pq. Universidade I e II, Res. Acácia Imperial, Res. Alto da Colina, Res. do Lago, Res. Sathler, Royal Forest, Royal Golf, Royal Park, Royal Tennis, Terras de Santana I, Terras de Santana II, Triaton Park Residence, Village I e Village II.

Audiências públicas – Ao todo, o Município realizará 14 audiências públicas em todas as regiões da cidade e nos distritos de Londrina. Os encontros são promovidos em cumprimento ao Estatuto da Cidade, pela lei federal nº 10.257/2001. Estão participando das audiências secretários municipais, representantes de órgãos e entidades locais, lideranças comunitárias e moradores da região.

As datas e locais das audiências públicas estão sendo divulgados na página inicial do Portal da Prefeitura, link www.londrina.pr.gov.br, e por meio de panfletos e folders, que estão sendo distribuídos em diversos estabelecimentos públicos.

