No arremesso de peso, Lívia Avancini estabelece novo recorde estadual

Principal nome do arremesso de peso do Paraná, a londrinense Lívia Avancini, 24 anos, conseguiu melhorar sua marca no último sábado (1). Recordista estadual na prova desde 2010, a atleta da equipe Londrina/Caixa/IPEC de atletismo estabeleceu novo recorde ao atingir a marca de 16,88m na terceira etapa do Circuito Ouro, competição disputada em São Bernardo do Campo e organizada pela Federação Paulista de Atletismo.

A nova marca é bastante superior à antiga – 16,47m – o que deixa a técnica de Lívia, Silvana Vieira, bastante confiante em relação à evolução da atleta nos próximos meses. “Ela vem de uma sequência de três competições com evolução na sua marca pessoal. Dessa forma vem obtendo êxito nesse início de temporada e nós acreditamos que chegaremos logo a uma marca superior a 17,2m chegando a 17,5m ou mais”, analisou a treinadora.

Na sequência da temporada, Lívia volta suas atenções para outra competição que acontecerá em São Bernardo do Campo, o Circuito Prata, marcado para o dia 22 deste mês. Uma semana depois ela compete no Paraná.

A equipe de Londrina conta com o patrocínio master da Caixa Econômica Federal e da Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

ASCOM/Atletismo Londrina