ACIL promove intercâmbio entre mulheres empreendedoras da região

Um encontro de mulheres empreendedoras da região promete movimentar a tarde desta terça-feira (4) da Expo Londrina. Promovido pelo Conselho da Mulher Empresária (CME) da Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL), o evento Elas Decidem – Mulheres em Ação deve reunir, a partir das 15h30, líderes de 150 empresas da região no piso superior da Casa do Criador, no Parque Ney Braga, durante a Expo Londrina. “Nosso evento tem como objetivo o desenvolvimento de uma ação que agregue visibilidade para as empresas, permitindo e facilitando negócios, troca de informações e o estabelecimento de uma rede de contato e de parcerias”, explica Marisol Chiesa, presidente do conselho.

O formato do evento contempla a interação. As mulheres serão divididas em grupos de dez integrantes e cada uma delas fará a apresentação do próprio negócio para as demais. Ao fim das apresentações de cada grupo, as participantes mudam de mesa e recomeçam a interação com outro grupo. “É um bate papo, uma atividade de conexão”, resume Marisol.

Além do circuito de rodadas de negócio, as empresárias acompanharão uma palestra com o sócio-diretor da KPMG, Eduardo Navarro, um analista de negócios experiente que vai abordar as perspectivas para 2017 sob o ponto de vista dos empreendedores.

O encontro também terá uma excelente oportunidade de “networking”, durante o coquetel de encerramento.

ASCOM/ACIL