Tubarão sofre revés no Café e vai em busca da recuperação em Curitiba

A equipe do Londrina Esporte Clube perdeu a primeira das duas partidas que podem levar o Tubarão à Semifinal do Campeonato Paranaense. Na tarde de ontem (2), no Estádio do Café, o Alviceleste acabou superado pelo JMalucelli, por 3 a 1, pelo jogo de ida das Quartas de Final da competição.



Robinho abriu o placar para o LEC, aos 9 minutos do primeiro tempo. Alex Fraga empatou para os visitantes, quatro minutos depois. Ainda na primeira etapa, aos 37 minutos, o árbitro José Mendonça da Silva Jr. expulsou o volante Germano. Com um a menos em campo, o time londrinense sofreu o segundo – Jenison, aos 7 minutos – e o terceiro gol – Tomas, aos 34 minutos da etapa final.



Para chegar à Semifinal do Paranaense 2017, o Londrina precisa agora vencer por três gols de diferença no jogo da volta, na casa do adversário. Vitória por uma vantagem de dois gols leva a disputa da vaga para os pênaltis. Não há critério de gol qualificado. A data e o horário da partida no Ecoestádio Janguito Malucelli ainda não foram definidos pela Federação Paranaense de Futebol (FPF). Deve ocorrer no sábado (8) ou no domingo (9).



Outra situação também envolve o confronto. No sábado (1), o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Ronaldo Piacente, publicou despacho no qual FPF não poderá homologar os dois jogos até o julgamento do time de Curitiba, acusado por ter escalado o atacante Getterson de maneira irregular nas três primeiras rodadas do Estadual. Caso seja condenado, o JMalucelli pode ser excluído do mata-mata.



O julgamento do caso no STJD ainda não tem data definida. Pode ocorrer na pauta da quinta-feira (6).

ASCOM/LEC