Lançado programa que permite jovens carentes viajarem gratuitamente

O assessor especial de Juventude, Edson Lau Filho, participou na última sexta, 31, do Encontro Nacional de Gestores e Secretários Estaduais de Juventude e da posse da nova gestão do Fórum Nacional de Gestores e Secretários de Juventude (Forjuve), em Goiânia, GO.



No evento foi lançado o programa ID Jovem, que possibilita pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos, e com idade entre 15 e 29 anos, viajar gratuitamente em ônibus, trens e barcas, além do pagamento de meia entrada em eventos artísticos, culturais e esportivos.



"Faremos mobilizações no Paraná a fim de que os direitos garantidos pelo ID Jovem alcancem o maior número de pessoas", afirmou Lau Filho. No Estado, cerca de 70 mil jovens poderão ser beneficiados pelo programa. O lançamento oficial será no dia 16 de maio, com a presença do secretário nacional da Juventude, Francisco de Assis Costa Filho, e do Governador Beto Richa.



Forjuve - O Fórum Nacional de Gestores e Secretários de Juventude passou a ter a coordenação de Leonardo Felipe, superintendente da Juventude de Goiás.



Os gestores de juventude estarão reunidos, em Goiânia, até 2 de abril para debaterem políticas públicas de juventude feitas nos estados brasileiros e no Distrito Federal, além de participarem de oficina de capacitação do ID Jovem, na Câmara Municipal de Goiânia.



Para Lau Filho, "a posse da nova diretoria do Forjuve ressalta a importância da institucionalização de campos de debate e internação, para que cada vez mais as políticas públicas para juventude ganhem espaço na administração pública".



Para Leonardo Felipe, que assumiu a presidência do Forjuve, é uma conquista expressiva para Goiás. É um avanço importante neste momento, no qual os jovens brasileiros assumem cada vez mais o papel de protagonistas, participando ativamente das ações que são desenvolvidas em todo o País.

AEN