Mercado de Suínos em Alta na ExpoLondrina 2017

Na ExpoLondrina 2017, os suínos serão representados por duas granjas: a Salomé, de Marechal Cândido Rondon, multiplicadora da Embrapa, e a Granja Peru, da região de Arapongas, do suinocultor e ex-presidente da ASNP, Nelson Guidoni.

Os 45 animais – machos e fêmeas - das duas granjas ficarão no Pavilhão Pedro Nezello, no Parque Ney Braga. Haverá exposição, comercialização em baia e venda no balcão. As raças presentes serão: Pietran, Landrace, Lajuat e Embrapa 23.

Uma porca com leitões ficará exposta e será a atração de visitantes, principalmente crianças.

Segundo o diretor de suinocultura da SRP, José Luiz Vicente da Silva, o mercado de suínos está em alta, com boas perspectivas de consumo e exportação.

O Paraná é o segundo produtor de suínos do Brasil e hoje a maior parte da produção é direcionada a indústria.