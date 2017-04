Tecnologia é a estrela da Sercomtel na ExpoLondrina

Atenta às novidades da Expo 2017, a Sercomtel participa este ano do Pavilhão Smart Agro com estande que integra todas as empresas do grupo com foco em tecnologia e interatividade. O espaço funciona das 9 às 19 horas, durante todos os dias de realização da feira. O presidente da Sercomtel, Luiz Carlos Adati, conta que a ideia é que a tecnologia guie cada visitante por um mundo de muita informação e entretenimento.



Utilizando área comum do estande, as empresas do grupo trazem diferentes atrações ao público de todas as idades. Se você ainda não visitou o estande, coloque na agenda e não deixe de participar!



Sercomtel Participações - a Sercomtel Participações expõe dois simuladores de Cockpit (carros de corrida) para a demonstração da banda larga de 200 mega da operadora, que tem velocidade surpreendente.



Também foi montada a apresentação de uma estrutura de automação residencial. "A internet das coisas já virou realidade e facilita a vida das pessoas. Por meio de um aplicativo instalado no celular, já é possível ligar o ar condicionado antes de chegar em casa, abrir a porta do carro, ligar um alarme, entre várias outras possibilidades."



A empresa também reservou um espaço para os visitantes desfrutarem da realidade virtual, assistindo filmes em 3D com óculos diferenciados.



Sercomtel Iluminação - trouxe para a feira um expositor que apresenta os diferentes tipos de luminárias instaladas em Londrina, suas funcionalidades e aplicações, como as lâmpadas de vapor de mercúrio; vapor de sódio; vapor metálico e luminárias de LED.



A empresa montou também um sistema de monitoramento igual ao que é utilizado pela equipe diariamente para acompanhamento em tempo real do trabalho dos eletricistas, bem como apresentação do site da Sercomtel Iluminação para divulgação, solicitação e acompanhamento dos chamados para reparos.



Sercomtel Contact Center - A Sercomtel Contact Center também participa do evento com a demonstração do trabalho que é realizado diariamente por seus postos de atendimento. Além disso, a empresa fará uma rodada de negócios.



Sercomtel Telecomunicações - Para interagir ainda mais com jovens e adolescentes, ou mesmo geeks de todas as idades, a Sercomtel lançou a campanha Youtuber Sercomtel. Os visitantes do estande tem a oportunidade de se inscrever e participar da promoção para estrelar a nova campanha da Sercomtel. Como? A ideia é o seguinte: basta gravar um vídeo interessante e criativo com o próprio celular.



Um funcionário da Sercomtel ajuda o visitante a subir o vídeo para a página da Sercomtel no YouTube via número de WhatsApp da operadora. O autor do vídeo com o maior número de curtidas será a nova estrela da próxima campanha, que será exibida em mídia online e offline.



Além desta atração, a Sercomtel Telecomunicações também disponibiliza posto de atendimento aos clientes. O destaque deste ano do estande fica por conta dos planos Super Pré e Conect Sercomtel.



* Com o Super Pré Sercomtel, o cliente pode efetuar chamadas locais à vontade para qualquer número de celular ou fixo de qualquer operadora durante o tempo de recarga, acessar a internet e enviar sms para qualquer operadora. A principal característica deste plano está nas recargas promocionais, com validades de 6 e 12 meses, com quantidade de ligações ilimitadas para qualquer operadora.



* Já o Plano Conect Sercomtel é um plano pós pago para o cliente que quer mais liberdade de uso de Internet local e em roaming, e também ligações e SMS à vontade para qualquer operadora local.

N.Com