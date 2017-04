Guarda Municipal de Londrina tem estande próprio na ExpoLondrina 2017

A Secretaria Municipal de Defesa Social, por meio da Guarda Municipal de Londrina, está presente até o dia 9 de abril em um estande próprio na Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina. No local são desenvolvidas diversas atividades tanto para crianças como para adultos. Agentes da Guarda Escolar Comunitária estão à disposição para realização de atividades lúdicas com as crianças, em um espaço reservado, como brincadeiras e pinturas de desenhos.



As crianças têm acesso às viaturas, ao ônibus de monitoramento, que está funcionando em tempo real. Elas também poderão vestir, para tirar fotos com os pais, uma farda semelhante à usada diariamente pelos guardas.



O inspetor-geral da GM, Angelo Henrique de Matos, ressaltou que além do auxílio que é prestado às demais instituições que estão trabalhando na exposição, a presença da instituição tem como um dos objetivos principais a aproximação dos cidadãos. “A Guarda Municipal de Londrina, sendo uma instituição policial, vem através deste grande evento, mostrar para a sociedade londrinense e demais visitantes um pouco da nossa história, quais equipamentos utilizamos e também quais as atividades atualmente desenvolvidas”, pontuou.



Quem for ao estande vai receber explicações sobre como o trabalho da instituição vem sendo desenvolvido, no caso a intensificação do patrulhamento preventivo e comunitário em todas as regiões da cidade, inclusive nos distritos rurais. Também são dadas orientações sobre como agir em caso de emergência. De acordo com Matos, a aproximação reafirma os conceitos de polícia comunitária e amiga que todos os agentes trazem consigo desde a formação, além da missão principal de servir e proteger.



Maria da Penha - Estão à disposição, para intensificar o diálogo com a comunidade, agentes capacitados para tirar quaisquer dúvidas e prestar esclarecimentos sobre o programa Patrulha Maria da Penha. Criado em 2015, o programa já atendeu mais de 500 ocorrências a fim de prestar apoio às mulheres vítimas de violência. O canil da Guarda Municipal também está presente para fazer demonstrações aos visitantes da feira.

