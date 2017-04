Sincoval adota ferramenta de oferta de vagas da Secretaria do Trabalho

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) tem mais um parceiro na busca de reinserção do trabalhador no mercado de trabalho. O Sindicato do Comércio Varejista de Londrina (Sincoval) disponibilizou em seu site, www.sincoval.com.br, o link de acesso para a ferramenta de cadastro de vagas de emprego, para o empregador que deseja ofertar uma vaga de sua empresa no Sistema Nacional de Emprego (Sine), administrado em Londrina pela SMTER. Além disso, o trabalhador também pode acessar o mural de vagas do Sine direto pelo site do Sincoval.



O secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Elzo Carreri, agradeceu o apoio do Sindicato. “O Sincoval vem para agregar ainda mais aos serviços oferecidos pela Secretaria. Estarmos conquistando cada vez mais espaço, com diversos parceiros, entidades tradicionais e de enorme relevância para a cidade. Isso nos dá a certeza de que o trabalho está sendo bem feito. Temos mais novidades por vir em breve”, garantiu.



De acordo com o secretário, quem tiver interesse em disponibilizar as ferramentas da Secretaria do Trabalho em suas páginas na internet deve procurar a SMTER. “Nós temos condições de atender todos que quiserem ofertar os nossos serviços online. Basta entrar em contato conosco pelo 3373-5700, ou enviar uma solicitação para o secretaria.trabalho@londrina.pr.gov.br que nós disponibilizaremos imediatamente as ferramentas.”



Texto: N.Com

