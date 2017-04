Marília Mendonça estreia na ExpoLondrina 2017 na terça, 4

Com apenas 21 anos, Marília Mendonça já era a compositora mais concorrida do mercado sertanejo. Agora ganhou mais um título: a de cantora mais concorrida. Com uma das agendas de shows mais disputadas do País, Marília já chegou a se apresentar para 90 mil pessoas.

Natural de Goiânia (GO), ganhou um presente inusitado de 15 anos: conhecer pessoalmente a dupla João Neto e Frederico. Os dois acabaram gravando “Crime Perfeito”, composta por ela.

No final de 2015, Marília lançou seu primeiro DVD “sem grandes pretensões”, mas em seu primeiro show em Goiânia tomou um susto: os ingressos esgotaram uma semana antes da apresentação. O segundo DVD foi gravado em outubro do ano passado, no sambódromo de Manaus/AM, com um público de mais de 40 mil pessoas.

Marília também não vem de raiz sertaneja, diz que sempre quis ficar próxima do forró e do brega. “Não existe música que fale mais diretamente com o público do que o brega,” comenta a cantora.

