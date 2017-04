OSUEL realiza concerto no próximo domingo

A Orquestra Sinfônica da UEL (OSUEL) vai realizar seu segundo concerto da Temporada Ouro Verde 2017 no próximo domingo (09), às 10h30, no Cine Com-Tour UEL. A entrada é franca. O concerto traz obras de Manuel de Falla (Pantomina e Dança Ritual do Fogo, que são trechos da suíte orquestral El amor brujo); Richard Wagner (O Idílio de Siegfried) e de Beethoven (Sinfonia nº1, Op. 21). A regência é de Alessandro Sangiorgi, maestro titular e diretor artístico da OSUEL.

No dia 19 de março, durante o primeiro concerto da Temporada Ouro Verde 2017, foi feito o lançamento da nova logomarca da OSUEL, que completou 33 anos de existência no último mês.

Agência UEL