Ginásio Moringão sedia finais dos Jogos Escolares de Londrina

Os Jogos Escolares de Londrina entram na reta final com a realização das partidas decisivas nos próximos dias. Após uma semana de jogos, com a participação de quase mil alunos, envolvendo 89 equipes e 32 escolas da cidade, o Ginásio de Esportes Professor Darcy Cortez (Moringão) recebe as finais do voleibol, basquete e futsal, com jogos no masculino e feminino. O evento é a fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs), por meio da qual os vencedores se classificam e garantem vagas para as próximas etapas. Confira abaixo a programação das decisões.

A competição envolve instituições estaduais e particulares, com disputas em duas categorias, a B, para alunos de 15 a 17 anos, e a categoria A, para alunos de 12 a 14 anos. As disputas de 3º e 4º lugar, e de 1º e 2º lugar, começam nesta quarta-feira (5), a partir das 9 horas, com as finais do Vôlei Masculino A. Na quinta-feira (6) é a vez dos jogos do Futsal Masculino A e B, a partir das 8 horas. O encerramento do evento ocorre na sexta-feira (7), a partir das 8 horas, com as decisões do Basquete Feminino B e Masculino A.

Para o assessor de Esportes e Eventos da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Sandro Santos, é muito importante levar as finais dos Jogos Escolares de Londrina para o Ginásio Moringão, que é um dos principais espaços e símbolos esportivos da cidade. “A ideia é dar a oportunidade a estes alunos de jogar em um ginásio de grande porte, uma vez que muitos nunca estiveram lá e sequer imaginaram poder um dia disputar uma partida decisiva representando sua escola. Pode parecer pouco, mas uma situação como essa e o incentivo da competição pode até mesmo mudar a vida desses alunos”, destacou.

Sandro ainda adiantou que, para os próximos anos, a FEL tem a intenção de ampliar os Jogos Escolares para outras modalidades e faixas etárias, ampliando as oportunidades. “Sabemos que a criança que inicia no esporte ou atividade física mais cedo, acaba tomando gosto, tem uma tendência em dar continuidade, e com isso, se tornar um adulto mais saudável”, comentou.

A realização dos Jogos é da Prefeitura de Londrina, Fundação de Esportes de Londrina (FEL) e Núcleo Regional de Educação. Mais informações podem ser encontradas na página da FEL no Facebook, pelo link goo.gl/LozLqp.

Programação

Dia 5 (quarta-feira) – Moringão

Voleibol Masculino A

09h – Decisão de 3º e 4º lugar

10h – Decisão de 1º e 2º lugar



Dia 6 (quinta-feira) – Moringão

Futsal Masculino B

08h – Decisão de 3º e 4º lugar

09h – Decisão de 1º e 2º lugar

Futsal Masculino A

10h – Decisão de 3º e 4º lugar

11h – Decisão de 1º e 2º lugar

Dia 7 (sexta-feira) – Moringão

Basquete Feminino B

08h – Decisão de 3º e 4º lugar

09h – Decisão de 1º e 2º lugar

Basquete Masculino A

14h30 – Decisão de 3º e 4º lugar

15h30 – Decisão de 1º e 2º lugar

