Prefeitura recupera estrada rural em Irerê

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento realizou, durante o final de semana, serviço de recuperação de estrada no distrito de Irerê. O trecho, de aproximadamente 800 metros, foi danificado durante as fortes chuvas ocorridas em janeiro de 2016. Desde então, um buraco se formou na lateral da estrada, impedindo o tráfego de veículos, principalmente em dias de chuva.

Os serviços de recuperação desta estrada já estavam no planejamento da SMAA, e foram reforçados por meio de pedido feito por moradores durante a audiência pública do Plano Plurianual (PPA), realizada em Irerê na última terça-feira (28). O vice-prefeito e secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, João Mendonça, encaminhou para a equipe da secretaria as reclamações, e o trabalho foi executado no último fim de semana.

Segundo o diretor de Desenvolvimento Rural da SMAA, Rodrigo de Menezes Trigueiro, foi necessário recolher terra de propriedades vizinhas à estrada rural para aterrar a erosão formada pelas chuvas. “A equipe de servidores da Prefeitura realizou também a adequação do leito, nivelando o trecho e realizando o abaulamento do solo, e corrigiu as saídas de água”, afirmou. Trigueiro acrescentou que também foi realizado o moledamento da estrada, com colocação de pedras.

N.com