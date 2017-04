Estudantes do Paraná conquistam prêmios em feira de ciências nacional

A Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace) premiou alunos de duas unidades de ensino da rede estadual paranaense na edição deste ano. As equipes são do Colégio Estadual Pio XII, de Maripá, e do Centro Estadual de Educação Profissional Pedro Boaretto Neto, de Cascavel, os dois no Oeste do Estado.



Em Maripá, os alunos Maria Fernanda Baumann, Matheus Thim, e Gabriel Eduardo da Silva, com orientação da diretora Adriana Cristina Marquioro Baumann, exibiram o projeto Fita reagente para detectar resíduos de agrotóxicos em hortaliças. Eles receberam o Prêmio Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia (Fenecit), que inclui medalhas e credenciais para participar da própria feira em setembro deste ano, em Pernambuco, e também o 3º lugar na categoria Ciências Biológicas da Febrace, pelo qual levam para casa medalhas e certificados digitais.



“Estimulamos o desenvolvimento de vários projetos científicos em nosso colégio. Os alunos utilizam os laboratórios para fazer pesquisas e os experimentos necessários, com apoio de nossos professores”, explica a diretora Adriana, do Colégio Estadual Pio XII. No ano passado, a unidade participou da Feira de Ciência e Tecnologia de Palotina (Fecitec) com 12 projetos - nove deles premiados pela organizadora do evento, a Universidade Federal do Paraná (UFPR).



Os alunos do CEEP de Cascavel Guilherme Biazi Sabin, Pamela Guimarães Zuniga e Gabriel Rodrigues Guia - orientados pelos coordenadores de curso Gelson Leandro Kaul e Vander Fabio Silveira - participaram com o projeto Recuperação de membros paralisados por meio da ativação artificial dos músculos. O grupo ganhou o Prêmio Destaque Mostra de Ciências e Tecnologia da Escola Açaí (MCTEA), que além de um troféu garante credenciais para a mostra programada para novembro deste ano, no Pará, e o 3º lugar na categoria Engenharia da Febrace, com direito a medalhas e certificados digitais.



PARTICIPANTES – Outros três colégios da rede estadual também estão entre os finalistas da Feira: o Colégio Agrícola Estadual Adroaldo Augusto Colombo, de Palotina, o Colégio Estadual Professor José A. Aragão e o Colégio Estadual Vicente Rijo, ambos de Londrina.



O evento reuniu alunos de todo o País na Universidade de São Paulo (USP), na semana de 21 a 24 de março. A Febrace conta com apoio de dezenas de empresas e organizações da área de tecnologia, além de estar afiliada a mais de uma centena de outras feiras e mostras semelhantes.

AEN