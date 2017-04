4ª Conferência de Turismo debate objetivos do setor para próximos anos

Mais de 100 pessoas participaram da 4ª Conferência Municipal de Turismo, realizada na última segunda-feira (3), no Parque de Exposições Governador Ney Braga, em Londrina. O tema que norteou as discussões deste ano foi “Turismo de Londrina: sustentabilidade e desenvolvimento”.

O evento contou com a presença de autoridades do executivo, do legislativo e de representantes do setor e foi realizado pela Prefeitura de Londrina, por meio do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Paraná Turismo, Senac e Sebrae. A promoção foi do Governo do Paraná, Secretaria de Agricultura e Abastecimento e Sociedade Rural do Paraná.

O objetivo foi definir diretrizes baseadas na Política Nacional de Turismo para o desenvolvimento do turismo local; promover, incentivar e divulgar o debate e o desenvolvimento de novas ideias e conceitos sobre desenvolvimento do turismo e eleger os novos conselheiros para comporem o Conselho Municipal de Turismo de Londrina (Contur), durante o biênio 2017-2019.

O diretor de Turismo da Codel, Fabian Bordon Trelha, avaliou que o encontro foi muito positivo por sua representatividade, pois contou com a participação de todo trade de turismo da cidade e o envolvimento de autoridades. “Nas votações dos temas propostos ficou claro o alinhamento de todos os presentes, o que demonstra o amadurecimento das discussões, apontando a importância do turismo como vetor de desenvolvimento para a cidade, geração de empregos, inclusão social e renda”, ressaltou.

Segundo Trelha, a conferência produziu o conceito de Londrina como a cidade dos eventos. “Também foram discutidas a integração dos eventos na cidade de Londrina e o Fundo Municipal de Turismo”, informou. Para isso foram realizadas diversas pré-conferências e reuniões técnicas, que subsidiaram as discussões relativas ao tema.

Durante a 4ª Conferência, os grupos compostos por representantes da área, poder público e sociedade, apontaram 20 sugestões para o setor. Destas, foram aprovadas oito sugestões, que servirão como metas para o desenvolvimento do plano plurianual do turismo de Londrina. “Nestas sugestões estão os anseios da sociedade e do público envolvido com o setor, que passa pela vivência e expertise de todos eles e serve como um guia para o agente político promover a política de interesse, com os desejos da sociedade representada”, frisou.

Outro ponto importante do evento foi eleger a nova composição do Conselho Municipal de Turismo de Londrina (Contur) para a gestão 2017-2019. Foram eleitos os seguintes nomes: Fabian Trelha (presidente); Marcos Romani (vice-presidente); Vinicius Donadio (secretário de comunicação) e Heloisa Sandoval (secretária geral).

Participaram do encontro: o vice-prefeito, João Mendonça; o presidente da Codel, Nado Ribeirete; os secretários municipais de Cultura, Caio Julio Cesaro, e do Ambiente, Roberta Queiroz; o diretor de Ciência e Tecnologia da Codel, Pedro Sella; os diretores técnicos da Codel, Atacy Junior e Luiz Eduardo; o presidente da Paraná Turismo, Professor Jacó Gimenes; o diretor da Fomento Paraná, Luiz Renato Hauly e os vereadores Mário Takahashi, presidente da Câmara Municipal de Londrina, Daniele Ziober, Eduardo Tominaga, Felipe Prochet e Amauri Cardoso.

N.com