Agentes de trânsito de Ibiporã participam de capacitação

Agentes de trânsito de Ibiporã participaram na semana passada do I Seminário de Fiscalização de Trânsito de Ibiporã. A capacitação foi promovida pela Prefeitura Municipal, por meio do Departamento de Trânsito e Urbanismo.

O seminário ocorreu no auditório do Centro Tecnológico do Trabalhador de Ibiporã (CTTI), sendo ministrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o cabo Odelávio Casassola e soldado Ledo, da Seção de Bombeiros de Ibiporã.

Os agentes atualizaram os conhecimentos em relação à aplicação da legislação de trânsito no âmbito municipal e orientações sobre a lavratura de autos de infração em consonância com as normas atuais. No quartel do Corpo de Bombeiros, os servidores receberam noções sobre Primeiros-Socorros, como aferição de sinais vitais e imobilizações em caso de acidentes e fraturas. "Os primeiros atendimentos costumam ser decisivos para a recuperação do paciente. A parceria com os agentes será fundamental para agilizar o atendimento à vítima e organizar o trânsito no local, evitando assim, outros acidentes", ressalta o cabo Odelávio.

Segundo o diretor do Departamento de Trânsito e Urbanismo, Euller Alexandre Gualberto, serão realizadas novas etapas de capacitações. "Dentre outras atividades, o Departamento está desenvolvendo um escopo de programações de qualificação profissional integradas com outros órgãos, com o objetivo de aperfeiçoar cada vez mais os agentes de trânsito no exercício de suas funções", informa Gualberto.

De acordo com o agente de trânsito Gabriel dos Reis Baratto, o seminário correspondeu às expectativas. "Além do papel fiscalizador, também somos responsáveis por ações educativas. Quanto melhor for nosso trabalho, mais a população compreenderá nosso papel e ajudará a melhorar o trânsito, fazendo com ele fique mais seguro e organizado", argumentou Baratto.

Municipalização do Trânsito

O trânsito de Ibiporã foi oficialmente municipalizado no dia 29 de outubro de 2016, por meio do Ofício nº 38/2016, do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Segundo o Denatran, Ibiporã está relacionada entre as 43 cidades do Estado do Paraná e 1.521 municípios do Brasil integrados ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT).

Dentre as principais atribuições do Departamento estão o planejamento e coordenação de ações de educação, orientação, supervisão e fiscalização, garantindo, com isso, a prevenção de acidentes, maior fluidez e segurança no trânsito, conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Concernente ao direito de defesa de notificações e recursos de multa, conforme a natureza da penalidade, o Departamento de Trânsito disponibiliza, por meio da Divisão de Protocolos, localizada no térreo da Prefeitura Municipal, a relação de documentos necessários para efetiva abertura dos processos para análise, de acordo com a natureza da infração e/ou solicitação do requerente. Tal defesa/recurso será dentro do período tempestivo provido ou improvido.

