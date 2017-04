Sala do empreendedor de Rolândia realizou mais de 1.500 atendimentos no primeiro trimestre do ano

A Sala do Empreendedor de Rolândia, que atende dentro do SINE, na Av. dos Expedicionários 604, Centro, já realizou 1.529 atendimentos em 2017. Desse total, mais de 400 foram de orientações do Kit SEBRAE, 218 Declarações do DASN-SIMEI e pouco mais de 300 boletos de impostos.

Nos três primeiros meses do ano, 72 microempresas foram abertas na cidade. De acordo com a Agente de Desenvolvimento da Sala do Empreendedor de Rolândia Patrícia Iastrenski, são feitos também na unidade os atendimentos de financiamento da Fomento Paraná.

Os atendimentos são por agendamento. O interessado pode vir na agência de segunda a sexta das 8h às 14h para agendar.

A Sala do empreendedor tem como objetivo incentivar a legalização de negócios informais que se enquadrem nos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar 123/06, também conhecida como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, facilitar a abertura de novas empresas e regularizar as atividade informais e oferecer serviços aos Microempreendedores Individuais(MEI).

ASCOM/PMR