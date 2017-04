Tubarão já trabalha para o jogo da volta com o JMalucelli

A equipe principal do Londrina Esporte Clube voltou aos treinos ontem (4), no CT da SM Sports. Depois de enfrentar o JMalucelli no último domingo (2), o Tubarão se prepara agora para o jogo da volta contra o adversário. A data e o horário da partida no Ecoestádio Janguito Malucelli, em Curitiba, ainda não foram divulgados pela FPF (Federação Paranaense de Futebol). O reencontro deve ocorrer neste fim de semana.

Pela manhã, os jogadores foram submetidos a exercícios de recuperação física na academia. Na série de práticas da tarde, o treino técnico e tático priorizarou as jogadas de ataque contra defesa e as saídas de bola. A programação continua na tarde de hoje, novamente no CT.

Afastado dos treinos com os demais companheiros devido a uma lesão no músculo adutor da coxa direita, o goleiro Alan já faz os primeiros exercícios da fase de transição. Quem também iniciou esse tipo de trabalho foi o volante Bidía, que se recupera de uma distensão no músculo posterior da coxa direita. Seguem no Departamento Médico do clube o atacante Safira, que se recupera de uma publagia, os laterais Quaresma (cirurgia ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Lucas Ramón (cirurgia pé esquerdo).

Para o jogo em Curitiba, o técnico Cláudio Tencati também não vai poder contar com o volante Germano, que cumpre um jogo de suspensão por conta do cartão vermelho recebido na partida do domingo. Devido ao acúmulo de três cartões amarelos, o volante França e o zagueiro Luizão também não podem atuar neste jogo. Voltam caso o LEC avance para a Semifinal.

E para chegar à próxima fase, o Londrina precisa vencer na capital por pelo menos três gols de diferença no tempo normal. Vitória por uma vantagem de dois gols leva a disputa da vaga para os pênaltis. Não há critério de gol qualificado. Quem passar pega Atlético Paranaense ou Paraná Clube. O time rubro-negro largou em vantagem, após vencer o jogo de ida por 1 a 0 na Arena da Baixada.

Outra situação também envolve o confronto entre LEC e Jotinha. No sábado (1), o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Ronaldo Piacente, publicou despacho no qual FPF não poderá homologar os dois jogos até o julgamento do time de Curitiba, acusado por ter escalado o atacante Getterson de maneira irregular nas três primeiras rodadas do Estadual. Caso seja condenado, o JMalucelli pode ser excluído do mata-mata. O julgamento do caso no STJD ocorre nesta quinta-feira (6).

ASCOM/LEC