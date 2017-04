Programação Cineflix Shopping Aurora Londrina

A BELA E A FERA (DUB) (DUBLADO) (BEAUTY AND THE BEAST)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2016, Idioma: INGLÊS, Diretor: BILL CONDON, Duração: 02:09:00h, com: EMMA WATSON, EWAN

MCGREGOR, LUKE EVANS DAN STEVENS, DAN STEVENS, IAN MKELLEN EMMA THOMPSON, JOSH GAD, GUGU MBATHA RAW

SALA 4

06/04/2017 - Quinta-Feira: 13:50 h - 16:30h 07/04/2017 - Sexta-Feira: 13:50 h - 16:30h 08/04/2017 - Sábado: 13:50 h - 16:30h 09/04/2017 - Domingo: 13:50 h - 16:30h 10/04/2017 - Segunda-Feira: 13:50 h - 16:30h 11/04/2017 - Terça-Feira: 13:50 h - 16:30h 12/04/2017 - Quarta-Feira: 13:50 h - 16:30h

POWER RANGERS (DUB) (DUBLADO) (POWER RANGERS)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2016, Idioma: INGLÊS, Diretor: DEAN ISRAELITE, Duração: 02:00:00h, com: ELIZABETH BANKS, NAOMI

SCOTT, RJ CYLER BECKY G., ANJALI JAY, LUDI LIN, DACRE MONTGOMERY

SALA 5

06/04/2017 - Quinta-Feira: 14:50 h 07/04/2017 - Sexta-Feira: 14:10 h 08/04/2017 - Sábado: 14:50 h 09/04/2017 - Domingo: 14:50 h 10/04/2017 - Segunda-Feira: 14:50 h 11/04/2017 - Terça-Feira: 14:50 h 12/04/2017 - Quarta-Feira: 14:50 h

FRAGMENTADO (LEG) (LEGENDADO) (SPLIT)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2016, Idioma: INGLÊS, Diretor: M. NIGHT SHYAMALAN, Duração: 01:57:00h, com: JAMES MCAVOY, ANYA

TAYLOR JOY, BETTY BUCKLEY HALEY LU RICHARDSON, JESSICA SULA BRAD WILLIAN HENKE, SEBASTIAN ARCELUS

SALA 1

06/04/2017 - Quinta-Feira: 21:30 h 07/04/2017 - Sexta-Feira: 21:30 h 08/04/2017 - Sábado: 21:30 h 09/04/2017 - Domingo: 21:30 h 10/04/2017 - Segunda-Feira: 21:30 h 11/04/2017 - Terça-Feira: 21:30 h 12/04/2017 - Quarta-Feira: 21:30 h

O PODEROSO CHEFINHO 2D (DUB) (DUBLADO) (THE BOSS BABY)

Ano de Produção: 2016, Idioma: INGLÊS, Diretor: TOM MCGRAFH, Duração: 01:38:00h, com: *

SALA 3

06/04/2017 - Quinta-Feira: 14:30 h - 16:50h - 19:00h 07/04/2017 - Sexta-Feira: 14:30 h - 16:50h - 19:00h 08/04/2017 - Sábado: 14:30 h - 16:50h - 19:00h 09/04/2017 - Domingo: 14:30 h - 16:50h - 19:00h 10/04/2017 - Segunda-Feira: 14:30 h - 16:50h - 19:00h 11/04/2017 - Terça-Feira: 14:30 h - 16:50h - 19:00h 12/04/2017 - Quarta-Feira: 14:30 h - 16:50h - 19:00h

A VIGILANTE DO AMANHÃ 2D (LEG) (LEGENDADO) (GHOST IN THE SHELL)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2016, Idioma: INGLÊS, Diretor: RUPERT SANDERS, Duração: 01:46:00h, com: SCARLETT JOHANSSON,

PILOU ASBAEK, TAKESHI KITANO JULIETTE BINOCHE, MICHAEL PITT, CHIN HAN PETER FERDINANDO, RILA FUSHIMA

SALA 3

06/04/2017 - Quinta-Feira: 21:20 h 07/04/2017 - Sexta-Feira: 21:20 h 08/04/2017 - Sábado: 21:20 h 09/04/2017 - Domingo: 21:20 h 10/04/2017 - Segunda-Feira: 21:20 h 11/04/2017 - Terça-Feira: 21:20 h 12/04/2017 - Quarta-Feira: 21:20 h

SMURFS E A VILA PERDIDA (DUB) (DUBLADO) (SMURFS:THE LOST VILLAGE)

Ano de Produção: 2016, Idioma: INGLÊS, Diretor: KELLY ASBURY, Duração: 01:30:00h, com: *

SALA 1

06/04/2017 - Quinta-Feira: 13:30 h - 15:30h - 17:30h - 19:30h 07/04/2017 - Sexta-Feira: 13:30 h - 15:30h - 17:30h - 19:30h 08/04/2017 - Sábado: 13:30 h - 15:30h - 17:30h - 19:30h 09/04/2017 - Domingo: 13:30 h - 15:30h - 17:30h - 19:30h 10/04/2017 - Segunda-Feira: 13:30 h - 15:30h - 17:30h - 19:30h 11/04/2017 - Terça-Feira: 13:30 h - 15:30h - 17:30h - 19:30h 12/04/2017 - Quarta-Feira: 13:30 h - 15:30h - 17:30h - 19:30h

A CABANA (LEG) (LEGENDADO) (THE SHACK)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2016, Idioma: INGLÊS, Diretor: STUART HAZELDINE, Duração: 02:12:00h, com: SAM WRTHINGTON,

OCTAVIA SPENCER, ALICE BRAGA TIM MCGRAW, RADHA MITCHELL, MEGAN CHARPENTIER GAGE MUNROE, RYAN ROBBINS

SALA 2

06/04/2017 - Quinta-Feira: 14:00 h - 16:40h - 19:20h - 22:00h 07/04/2017 - Sexta-Feira: 14:00 h - 16:40h - 19:20h - 22:00h 08/04/2017 - Sábado: 14:00 h - 16:40h - 19:20h - 22:00h 09/04/2017 - Domingo: 14:00 h - 16:40h - 19:20h - 22:00h 10/04/2017 - Segunda-Feira: 14:00 h - 16:40h - 19:20h - 22:00h 11/04/2017 - Terça-Feira: 14:00 h - 16:40h - 19:20h - 22:00h 12/04/2017 - Quarta-Feira: 14:00 h - 16:40h - 19:20h - 22:00h

DESPEDIDA EM GRANDE ESTILO (LEG) (LEGENDADO) (GOING IN STYLE)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2016, Idioma: INGLÊS, Diretor: ZACK BRAFF, Duração: 01:36:00h, com: MORGAN FREEMAN, MICHAEL

CAINE, ALAN ARKIN ANN MARGRET, JOEY KING, MATT DILLON CHRISTOPHER LLOYD, JOHN ORTIZ

SALA 5

06/04/2017 - Quinta-Feira: 17:20 h - 19:40h - 21:40h 07/04/2017 - Sexta-Feira: 16:40 h - 18:50h 08/04/2017 - Sábado: 17:20 h - 19:40h - 21:40h 09/04/2017 - Domingo: 17:20 h - 19:40h - 21:40h 10/04/2017 - Segunda-Feira: 17:20 h - 19:40h - 21:40h 11/04/2017 - Terça-Feira: 17:20 h - 19:40h - 21:40h 12/04/2017 - Quarta-Feira: 17:20 h - 19:40h - 21:40h

ÓPERA LUCIA DE LAMERMOOR (LEG) (LEGENDADO) (LUCIA DE LAMERMOOR)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2015, Idioma: ITALIANO, Diretor: DAMIANO MICHELLETO, Duração: 02:40:00h, com: MAESTRO: MARCO

ARMILIATO JUAN DIEGO FLORES, ELENA MOSUC, MARCOS CARIA

SALA 5

07/04/2017 - Sexta-Feira: 21:00 h