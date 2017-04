Escorpião de Prata, criação do londrinense Eloyr Pacheco, estreia no Social Comics

Ao completar 10 anos do seu lançamento, o Escorpião de Prata ganha uma publicação no Social Comics. “Neste projeto apresentarei material já publicado, inédito e também produzido especialmente para as edições do Social Comics”, comenta Eloyr Pacheco. “Tanto os leitores que estiverem tendo seu primeiro contato com o Escorpião de Prata bem como aqueles que já conhecem o personagem terão novidades para apreciar”, complementa o quadrinista. A capa desta edição de estreia, por exemplo, foi desenhada por Rom Freire e colorida por Maycon Deivid especialmente para o Social Comics.

A Escorpião de Prata #1 tem como história principal “A Primeira Ronda do Escorpião”, com roteiro de Pacheco e de Carlos Nacci, que também assina a arte. Parte desta HQ foi publicada no fanzine de pequena tiragem “Deu Nisso?!” #5, em 2009 e no #09, em 2010. Outra parte permaneceu inédita até este momento em que foi reunida para esta publicação digital. A edição também traz uma página desenhada por José Carlos Braga Câmara que mostra Toni e sua mãe no sótão de sua casa onde encontram o diário de sua avó, que narra a história de seu avô, e o colar com o pingente de escorpião.

Ao ler o diário, Toni considera que seu avô foi injustiçado e decide assumir a identidade de Escorpião de Prata e vai para as ruas da cidade fazer o bem e, assim, limpar o nome de seu avô. Mas, as coisas não são tão simples como ele imagina. No seu caminho, além de perigosos bandidos, estão os policiais Silvano e Takeshi.

As edições serão mensais, terão 24 páginas e extras com galeria de arte, textos e comentários, making of da capa e biografia dos colaboradores. A galeria da #1 traz arte de Spacca e de Hélcio Rogério com cores de Rod Reis.

Escorpião de Prata #1 pode ser lida em https://www.socialcomics.com.br/escorpiao-de-prata/1

Sobre o Escorpião de Prata

O Herói Capoeirista conta com duas edições impressas (formato americano) publicadas pelo seu criador: Escorpião de Prata e Escorpião de Prata Aventura + Humor. A Escorpião de Prata participou da seletiva do Festival Internacional de Angoulême, na França, em 2012. Também em edições impressas (formatinho) esteve ao lado de Penitente, de Lorde Lobo e Crânio, de Francinildo Sena. Em edições digitais, protagonizou aventuras ao lado de Raio Esmeralda, de Danilo Dias; Tatu-Man, de Bira Dantas; Ultrax, de E.C.Nickel e Exú, de Lancelott Martins. Entre outras, o Escorpião de Prata também integrou o mix da revista Tempestade Cerebral, publicada pelo quadrinista Alex Mir. O personagem foi capa da Projeto Continuum #9, editada por Daniel Siqueira, Adriano Sapão e Rafael Tavares. Recentemente integrou o elenco do mega encontro Protocolo: A Ordem, publicação coordenada por Elenildo Lopes, que ganhou o Troféu Angelo Agostini, como melhor lançamento independente de 2016.

Sobre Eloyr Pacheco



Eloyr Pacheco nasceu em 1960, em Londrina-PR. Foi editor da Metal Pesado e da Brainstore. Publicou títulos como Sandman, Preacher, Monstro do Pântano, Hellblzer, Homem-Animal e Will Eisner´s Spirit Magazine. Realizou projetos editoriais com José Mojica Marins, o Zé do Caixão; Marcelo Campos (Quebra-Queixo); Banda das Velhas Virgens e Instituto Ayrton Senna (Senninha). Ganhou várias vezes os troféus Angelo Agostini, Jayme Cortez e HQ Mix. Este ano recebeu a comenda da ordem cultural outorgada pela Academia Brasileira de Histórias em Quadrinhos - ABRAHQ.

