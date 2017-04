Gusttavo Lima é a atração da quarta-feira, 5, na ExpoLondrina 2017

Com mais de 150 composições no portfólio, Gusttavo Lima se orgulha de ser cantor, compositor e músico. Toca violão, guitarra, bateria, baixo e sanfona. São todas essas habilidades que ele traz para mais uma apresentação na ExpoLondrina 2017. Gusttavo Lima sobe ao palco do Recinto João Milanez nesta quarta-feira, 5 de abril.

Nivaldo Batista Lima, ou simplesmente Gusttavo Lima (nome artístico que adotou quando era da dupla Gusttavo e Alessandro), gravou, em 2010, seu primeiro CD e DVD “Inventor dos Amores”, com 22 músicas, sendo que 16 são composições próprias.

Com uma estreia surpreendente, o jovem tem orgulho da sua trajetória como músico. Gusttavo, que já cantou na Folia de Reis com seu pai, saiu de casa aos nove anos de idade para iniciar sua carreira ao lado de seus irmãos com quem formava uma banda. O artista, que também já fez dupla sertaneja com um amigo, deu início a sua carreira solo aos 18 anos.

Conhecido também no mercado internacional, o cantor já fez turnês pelos Estados Unidos e Europa. Gravou um DVD em Orlando, nos EUA, e um CD totalmente em espanhol. Não por acaso, seu site tem versões em inglês e espanhol também.

Na internet, aliás, Gusttavo Lima é um dos cantores sertanejos mais populares da atualidade. Em 2016, registrou marcas expressivas: mais de 12 milhões de curtidas em sua página no Facebook; supera os 8 milhões de seguidores no Twitter e mais de 7 milhões no Instagram. Já o canal no YouTube tem mais de dois milhões de inscritos.

ASCOM/EXPO