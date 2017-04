Desenterre tudo que tens aí dentro e mostre o tesouro escondido que há em você

Guardo em meus pensamentos lembranças de tantas coisas que foram importantes na formação de meu caráter, da minha personalidade e sensibilidade de músico, escritor e, porque não, poeta! Nos últimos tempos, tenho feito um exercício muito difícil, que é o de assumir meus dons sem timidez nem vergonha de mostrar o que sou e para que sou.

Tenho a certeza de que todos nós, sem exceção, temos muitos tesouros escondidos, que foram feitos para serem colocados a serviço da humanidade. Só que, em muitos casos, precisamos muito mais do que pequenos incentivos e empurrões. Necessitamos de confirmações que nos deem a certeza de que estamos fazendo a coisa certa, na vontade de Nosso Senhor.

Com tanta facilidade tecnológica e tantos meios de autopromoção, qualquer um é capaz de conseguir muito mais do que os 15 segundos de fama, que tanto já ouvimos dizer na célebre frase: “Todos nós temos direito a 15 segundos de fama”. Para subir o degrau do sucesso humano, basta nos juntarmos com gente competente, bem aparelhada e disposta a ganhar muita grana, assim como qualquer um dos caçadores de fama que conhecemos.

Questione-se

O grande questionamento interior, que deve acontecer em cada um que sabe os dons que tem, é: “Será que minha música, meu quadro, minha fotografia, meu livro, meu texto, vai trazer algum crescimento em quem escuta, admira, observa, lê ou interpreta o que fiz?”.

Se o motivo que me leva a expor minhas habilidades é puramente interessado em galgar degraus de fama, dinheiro e reconhecimento, é melhor que meus tesouros permaneçam escondidos, sem que ninguém observe o brilho que ele possui.

Se, no entanto, cada peça que exponho, ao abrir esse valioso baú de qualidades e dons, tem como finalidade o bem-estar do outro, o auxílio num momento de angústia ou a cura de sentimentos, com acordes que acordam para uma nova vida, com letras que falam tudo que se vive e apontam uma trilha de esperança, com frases inspiradas pelo sobrenatural, onde quem escreve nem acredita que saíram de seus teclados aquele conjunto de palavras, então, sim, seus tesouros precisam se deixar ser vistos.

Tesouros escondidos não terão nenhum valor se permanecerem escondidos sem que seu valioso conteúdo seja a salvação de quem precisa dessa riqueza enterrada. Desenterre tudo que tens aí dentro e ponha a serviço daqueles que, nesse exato momento, precisam soltar as lágrimas travadas, o canto sufocado e o grito engasgado de “graças a Deus, a vida continua”.

Wallace Andrade é jornalista, músico, missionário, casado e pai. Atualmente, exerce a função de editor executivo do Canção Nova Notícias, além de redator e apresentador do Repórter Canção Nova.