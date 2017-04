Governo libera R$ 1,2 milhão para malha asfáltica da UEL

O governo estadual confirmou ontem (5) a liberação de recursos da ordem de R$ 1,2 milhão para intervenção emergencial em pontos da malha asfáltica do Campus Universitário da UEL. A confirmação partiu do Secretário Estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), professor João Carlos Gomes, em telefonema nesta quarta-feira à reitora Berenice Quinzani Jordão. O deputado estadual Devanil Reginaldo da Silva, o Cobra Repórter, também comunicou a liberação dos recursos ao Prefeito do Campus, Dari de Oliveira Toginho Filho.

O recurso emergencial é resultado de pedido encaminhado durante reunião realizada no último dia 15 de março, em Curitiba. Na ocasião gestores da UEL mantiveram contato com o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni e com o secretário João Carlos Gomes. A visita foi intermediada pelo Deputado Estadual Cobra Repórter, que inclusive acompanhou a tramitação da solicitação da Universidade nas esferas do governo.

Segundo o prefeito do Campus, Dari de Oliveira Toginho Filho, a intervenção urgente prevê realizar 20 mil metros quadrados de pavimentação em pontos localizados entre a Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) e o Centro de Ciências Biológicas (CCB). Outros locais que necessitam de melhorias são as vias de acesso aos Postos de Atendimento Bancários, até a rotatória próxima ao Restaurante Universitário.

Ainda de acordo com o prefeito Dari de Oliveira, em alguns pontos será necessário fazer a correção do asfalto, retirando a camada de substrato, para posterior recape. Há também pontos menos danificados que necessitam somente do recapeamento.

Agência UEL