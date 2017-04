Encontro Nacional da Soja acontece nesta quinta e sexta no Ney Braga

Nesta quinta-feira, o Parque Ney Braga sedia o IV Encontro Nacional da Soja, promovido pela FEALQ (Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz). O encontro será realizado nos dias 06 e 07, no Recinto Milton Alcover, a partir das 8 horas, sob a coordenação do professor doutor Rafael Otto.

A programação começa, no dia 6, com o painel Manejo Integrado de Pragas da Soja, com Adeney Bueno (Embrapa Soja); e prossegue com Manejo para alta produtividade de soja, com Dirceu Gassen (Consultor); Nutrição e adubação para soja de altas produtividades, com Prof. Godofredo César Vitti (ESALQ-USP); e Nematoides da Soja: Identificação e Manejo, com Prof. Jaime Maia (UNESP).

No dia 7, o primeiro painel será Tecnologia de aplicação de produtos Fitossanitários, com Prof. Marco Antônio Gandolfo (UENP); Manejo da resistência de plantas daninhas e novas tecnologias, com Prof. Pedro Christofoletti (ESALQ/USP); Estratégias de Manejo e Controle de Doenças na Cultura da Soja, com Prof. David de Souza Jaccoud Filho (UEPG); e A sustentabilidade da soja no Brasil, com Xico Graziano (FGV-Agro).

